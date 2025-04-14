Российский удар по Сумам в Вербное воскресенье: 34 погибших, в том числе двое детей, более 100 раненых

Российские войска в воскресенье ударили по центру города Сумы. По уточненным данным ГСЧС Украины, 34 человека погибли, включая двоих детей, 117 пострадали, в том числе 15 детей. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что россияне нанесли по Сумам два удара баллистикой. Число пострадавших, по его словам, еще может вырасти. Российские власти обстрел Сум не комментировали.
Обстрел произошел среди бела дня, когда многие погибшие и пострадавшие находились на улицах, в машинах, в общественном транспорте.
«Прилеты зафиксированы четко в центре города. Сегодня — Вербное воскресенье, многие были на улице, неподалеку расположен и храм, где проходит освящение. Именно в это время россияне ударили, четко осознавая, что бьют по гражданским», — сказал Клименко.
«Уже второй месяц ушел, как Путин игнорирует предложение Америки о полном и безусловном прекращении огня. К сожалению, они там, в Москве, уверены, что могут позволить себе убивать дальше. Нужно действовать, чтобы изменить ситуацию», — написал президент Зеленский.
По данным Украинской службы Би-би-си, под удар в Сумах попал Конгресс-центр Сумского государственного университета, где часто проходят занятия для детей.
«Это помещение Конгресс-центра очень активно сдается в аренду и используется для проведения различных курсов, кружков, мастер-классов. На самом деле, это был такой образовательный хаб для всего города», — рассказали Украинской службе Би-би-си местные жители.
Пострадали также прилегающие улицы — разбиты машины, повреждены близлежащие дома.
На фото с места обстрела видно лежащие на улице тела.
«Много мирных жителей было убито и ранено. Такое нападение на великий христианский праздник [в воскресенье 13 апреля отмечается Вербное воскресенье] — абсолютное зло», — заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
«Мы уже передаем подробную информацию об этом военном преступлении всем нашим партнерам и международным институтам. Мы призываем все столицы и штабы к решительным ответным действиям. Россия второй месяц подряд отказывается принять предложение США о полном прекращении огня, которое Украина безоговорочно приняла 11 марта. Вместо этого Россия усиливает террор», — сказал он.
«Ужасный удар российской баллистики по Сумам. Вражеские ракеты ударили по обычной городской улице, по обычной жизни: дома, образовательные заведения, машины на улице… И это в день, когда люди идут в церковь: Вербное воскресенье, праздник Входа Господня в Иерусалим», — написал президент Владимир Зеленский.
«Только сволочь так может действовать. Унося жизнь у обычных людей. Мои соболезнования родным и близким. Сейчас идет спасательная операция. Все необходимые службы работают», — добавил Зеленский.
«Нужна жесткая реакция мира. Соединенных Штатов, Европы, всех в мире, кто хочет окончания этой войны и убийств. Россия хочет именно такого террора и затягивает эту войну. Без давления на агрессора мир невозможен. Разговоры еще никогда не останавливали баллистику и авиабомбы. Нужно такое отношение к России, которого заслуживает террорист», — написал президент Украины.
Реакция в мире
«Российская версия перемирия. Кровавое Вербное воскресенье, Сумы, Украина, — написал премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X.
«Несколько часов назад в городе Сумы российские ракеты упали на женщин, мужчин и детей. Гибель этих людей столь же трагична и вызвана тем же злом, которое сегодня угрожает Польше и всей Европе», — сказал Туск чуть раньше во время выступления в Варшаве.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер осудил российский удар по Сумам и назвал его «ужасным».
По его словам, удары являются «суровым напоминанием о продолжающемся кровопролитии», которое ведет Россия.
«Президент Зеленский продемонстрировал свою приверженность миру, и теперь президент Путин должен согласиться на полное и немедленное прекращение огня без каких-либо условий — как это сделала Украина», — добавил Стармер.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что атака России на Сумы демонстрирует «вопиющее пренебрежение к человеческим жизням».
Кит Келлог, специальный посланник президента США по Украине и России, написал в соцсетях, что российский удар по Сумам «переходит любые границы порядочности».
Он также добавил, что наносить удары баллистическими ракетами «неправильно». «Именно поэтому президент Трамп так упорно работает над тем, чтобы закончить эту войну», — добавил Келлог.
Ему ответил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин: «А вы не думаете, что пора ударить московского мула доской по носу?»
Позже об ударе по Сумам высказался госсекретарь Марко Рубио. «Соединенные Штаты выражают наши глубочайшие соболезнования жертвам сегодняшней ужасающей российской ракетной атаки на Сумы», — написал он в сети X.
Европейские лидеры осудили российский удар по Сумам в самых жестких выражениях.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что удары являются «мрачным напоминанием» о том, что «Россия была и остается агрессором». Это было «варварское нападение», добавила она, «тем более гнусное», что произошло оно в момент, когда «люди мирно собрались, чтобы праздновать Вербное воскресенье».
Уходящий канцлер Германии Олаф Шольц назвал нападение «ужасным», добавив, что оно свидетельствует о том, что «Россия неустанно продолжает свою агрессивную войну против Украины».
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони осудила «ужасную и трусливую российскую атаку».
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский назвал лидеров России убийцами, а сам ракетный удар — чудовищным.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кайя Каллас назвала удар по Сумам «ужасающим примером того, как Россия усиливает атаки, в то время как Украина согласилась на безоговорочное прекращение огня».
Президент Европейского совета Антонио Коста заявил, что «кампания насилия» России еще раз показывает, что война «существует и продолжается только потому, что Россия так решила».