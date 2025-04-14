Российский удар по Сумам в Вербное воскресенье: 34 погибших, в том числе двое детей, более 100 раненых

На фото с места обстрела видно лежащие на улице тела.

Обломки Фото: Городской совет Сум

«Много мирных жителей было убито и ранено. Такое нападение на великий христианский праздник [в воскресенье 13 апреля отмечается Вербное воскресенье] — абсолютное зло», — заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Мы уже передаем подробную информацию об этом военном преступлении всем нашим партнерам и международным институтам. Мы призываем все столицы и штабы к решительным ответным действиям. Россия второй месяц подряд отказывается принять предложение США о полном прекращении огня, которое Украина безоговорочно приняла 11 марта. Вместо этого Россия усиливает террор», — сказал он.

Горящие машины Фото: Telegram

«Ужасный удар российской баллистики по Сумам. Вражеские ракеты ударили по обычной городской улице, по обычной жизни: дома, образовательные заведения, машины на улице… И это в день, когда люди идут в церковь: Вербное воскресенье, праздник Входа Господня в Иерусалим», — написал президент Владимир Зеленский.

«Только сволочь так может действовать. Унося жизнь у обычных людей. Мои соболезнования родным и близким. Сейчас идет спасательная операция. Все необходимые службы работают», — добавил Зеленский.