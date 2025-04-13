Трамп оценил ход переговоров о войне в Украине

По словам президента США, переговоры об урегулировании войны в Украине идут нормально, но наступает момент, когда надо либо "действовать, либо заткнуться".
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры, направленные на прекращение войны в Украине, возможно, продвигаются нормально, но "в какой-то момент нужно либо действовать, либо заткнуться". Трамп сделал это заявление в субботу, 12 апреля, - на следующий день после того, как выразил недовольство Россией и призвал ее "приступить к делу" по заключению соглашения.
"Я думаю, что ситуация между Украиной и Россией, возможно, развивается нормально, и скоро вы сами все узнаете. Наступает момент, когда нужно либо действовать, либо заткнуться, и посмотрим, что будет дальше, но, по-моему, все идет неплохо", - сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One.
Застой на переговорах
11 апреля спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры состоялись на фоне застоя в диалоге между США и Россией по поводу прекращения огня в Украине, необходимого для возможного мирного соглашения, - разногласия возникли вокруг условий для полного прекращения боевых действий.
Трамп дал понять, что начинает терять терпение, и заговорил о возможности введения вторичных санкций против стран, покупающих российскую нефть, если почувствует, что Москва затягивает с заключением соглашения.
Ранее Уиткофф, после переговоров в Вашингтоне со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым сообщил Трампу, что самый быстрый способ добиться прекращения огня в Украине - это предоставить России контроль над четырьмя регионами Украины, которые она аннексировала в 2022 году.
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