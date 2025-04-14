Папа римский Франциск вышел к верующим в Ватикане в Вербное воскресенье

Папа римский Франциск появился на площади Святого Петра в Ватикане в Вербное (в католической традиции - Пальмовое) воскресенье, 13 апреля. Как передает агентство AFP, понтифик "пожал множество рук" и раздал сладости присутствовавшим там детям. После этого он пожелал собравшимся "счастливого Вербного воскресенья" и "хорошей Святой Недели".

Журналисты пишут, что, хотя папа римский вновь появился на публике в инвалидном кресле, на сей раз ему не потребовалось носовая канюля, подающая ему кислород, как это было во время его визита на площадь неделей ранее. Со ссылкой на очевидцев AFP пишет, что понтифик был в хорошем состоянии.

При этом, отмечается в сообщении, Ватикан пока не принял решение, поучаствует ли папа римский Франциск в традиционных торжествах по случаю Пасхи 20 апреля. В этот день он традиционно произносит благословение "Urbi et Orbi" ("Граду и миру") перед верующими на площади Святого Петра.

Папа римский появлялся на площади Святого Петра неделю назад

Папа римский уже общался с верующими на площади Святого Петра в Ватикане в воскресенье, 6 апреля. "Всем хорошего воскресенья, большое спасибо!" - сказал тогда 88-летний глава Римско-католической церкви. Тогда его неожиданное появление продлилось около десяти минут.

Когда 23 марта папу римского выписывали из больницы, медики посоветовали ему в течение двух месяцев соблюдать покой и, в частности, избегать общения с большими скоплениями людей.