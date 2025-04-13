Российский диктатор Владимир Путин и кремлевская пропаганда в унисон заявляют об успехах импортозамещения и обещают, что к концу десятилетия половина авиапарка российских авиакомпаний будет состоять из самолетов местного производства. Несмотря на громкие обещания, кремлевские чиновники пытаются использовать потепление отношений с США, чтобы договориться о возвращении компании Boeing на российский рынок, сообщает "Агентство".
Указывается, что на прошедшей в марте конференции в Нью-Дели первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов заявил, что хотел бы возвращения Boeing в Россию, что позволило бы обновить авиапарк и обеспечить поставки запчастей.
В свою очередь, первый вице-премьер Денис Мантуров в феврале заявил о готовности России рассмотреть возможность возвращения Boeing на российский рынок сразу после того, как компания выразит такое желание.
Газета The New York Times, комментируя эти заявления, подчеркнула, что Россия намекает на возможное возвращение Boeing в случае полноценной "оттепели" в отношениях с США под руководством Дональда Трампа. Однако специалисты авиационной отрасли сомневаются в восстановлении отношений до такого уровня. Указывается, что война в Украине сильно подорвала имидж России в мировом бизнесе, поскольку многие западные компании понесли значительные потери на российском рынке.
Генеральный директор компании AeroDynamic Advisory Ричард Абулафия выразил мнение, что "если бы меня поставили перед выбором: вернуться в Россию или выпить отбеливатель, я уверен, что стакан отбеливателя будет очень кстати".
Обозреватели отмечают, что так, как было раньше, уже не будет никогда. Даже если Boeing и примет решение вернуться на российский рынок, отношения с Россией будут совершенно иными, чем до ее вторжения в Украину.
Эксперты также указывают, что доля России на мировом рынке самолетов крайне мала. Между тем, у Boeing сейчас имеется более 5500 заказов на новые самолеты, и компания активно работает над увеличением объемов производства.
Кроме того, Россия сама серьезно подорвала доверие к себе, фактически украв в 2022 году несколько сотен самолетов, принадлежавших западным лизинговым компаниям, что привело к многомиллиардным убыткам их законных владельцев.
Следует добавить, что на этой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал США снять санкции с "Аэрофлота", что, по его словам, "могло бы стать первым шагом к восстановлению прямых авиарейсов между Россией и США".
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