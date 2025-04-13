Россия надеется на возвращении в страну компании Boeing

Обозреватели отмечают, что так, как было раньше, уже не будет никогда. Даже если Boeing и примет решение вернуться на российский рынок, отношения с Россией будут совершенно иными, чем до ее вторжения в Украину.

Эксперты также указывают, что доля России на мировом рынке самолетов крайне мала. Между тем, у Boeing сейчас имеется более 5500 заказов на новые самолеты, и компания активно работает над увеличением объемов производства.

Кроме того, Россия сама серьезно подорвала доверие к себе, фактически украв в 2022 году несколько сотен самолетов, принадлежавших западным лизинговым компаниям, что привело к многомиллиардным убыткам их законных владельцев.

Следует добавить, что на этой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал США снять санкции с "Аэрофлота", что, по его словам, "могло бы стать первым шагом к восстановлению прямых авиарейсов между Россией и США".