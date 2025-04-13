70 человек станут новыми гражданами Латвии

Среди претендентов на гражданство 63% составляют русские, 8% - украинцы, 6% - литовцы, а также тунисец, поляк, армянин, татарин, лезгин, якут, китаец, венгр, белорус и азербайджанец.

В список включены лица, которые соответствуют всем требованиям Закона о гражданстве, а информация о них была получена от Бюро по защите Сатверсме, Центра документации последствий тоталитаризма, Службы государственной безопасности и Службы военной разведки и безопасности.

Также информация о кандидатах на получение гражданства поступила от Информационного центра МВД, Государственной погранохраны, Государственной полиции, Службы государственных доходов, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, Военной полиции, Министерства иностранных дел, Администрации гарантийного фонда алиментов и Управления мест заключения.

С 1995 года в порядке натурализации гражданство Латвии получили 150 186 человек.