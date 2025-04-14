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Война дронов: что готовит Россия и как реагируют страны Балтии

Дроны. Фото иллюстративное.
Дроны. Фото иллюстративное. Фото: Getty Images

На днях стало известно, что Эстония и Литва не получат от ЕС финансирование на проект по созданию системы обнаружения и противодействия дронам на границе с РФ. Тем временем Россия наращивает объемы производства дронов крайне активно, сообщает Rus.Postimees.

В мае прошлого года появилась информация о договоренностях Эстонии и Литвы создать так называемый "дроновый заслон". Речь шла об использовании беспилотных летательных аппаратов для наблюдения за границей, а также создании системы противодействия дронам, останавливающим БПЛА из враждебных государств.

Пограничные службы Эстонии и Литвы подали заявку на финансирование ЕС для этого проекта, однако в финансировании им было отказано.

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