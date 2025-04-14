Война дронов: что готовит Россия и как реагируют страны Балтии

На днях стало известно, что Эстония и Литва не получат от ЕС финансирование на проект по созданию системы обнаружения и противодействия дронам на границе с РФ. Тем временем Россия наращивает объемы производства дронов крайне активно, сообщает Rus.Postimees.
В мае прошлого года появилась информация о договоренностях Эстонии и Литвы создать так называемый "дроновый заслон". Речь шла об использовании беспилотных летательных аппаратов для наблюдения за границей, а также создании системы противодействия дронам, останавливающим БПЛА из враждебных государств.