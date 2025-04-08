Генсек НАТО: рост военной мощи Китая ошеломляет

"Не будем наивны в оценке Китая, - предостерег Рютте в интервью изданию Japan Times. - Их наращивание вооруженных сил, инвестиции в оборонную промышленность и военные возможности - по-настоящему ошеломляющи".

Президент США Дональд Трамп оказывает давление на союзников по НАТО, в первую очередь на европейские государства, требуя увеличить расходы на оборону. В то же время он хочет, чтобы союзники Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе усиливали собственные военные структуры, помогая сдерживать влияние Китая и ограничивать действия Северной Кореи.

"США все больше хотят, чтобы НАТО было активнее вовлечено в регион, - пояснил Рютте. - Не в смысле применения пятой статьи (о коллективной обороне), а с точки зрения проецирования силы и поддержки друг друга в рамках альянса".

Пятая статья устава НАТО гласит, что нападение на одного члена альянса считается нападением на всех его участников.

В последние годы НАТО активизировало сотрудничество с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией - лидеры этих стран участвуют в саммитах НАТО.

На прошлой неделе Рютте в беседе с Japan Times подчеркнул, что альянс стремится поднять это партнерство на новый уровень, укрепляя обмен информацией и взаимодействие в оборонно-промышленной сфере. "Нам нужно двигаться дальше, чем просто совместные заявления, - заявил он. - Придайте этим отношениям реальное практическое содержание".

Япония, в свою очередь, усиливает военное сотрудничество с европейскими государствами. В ноябре прошлого года Токио и Европейский союз объявили о запуске нового партнерства в сфере безопасности и обороны.