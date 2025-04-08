Американо-российский экипаж отправился на МКС

Ракета "Союз" с кораблем "Союз МС-25", на борту которого находились астронавт NASA Джонни Ким и российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, стартовала с космодрома Байконур в Казахстане. Согласно плану, команда проведет на МКС около восьми месяцев.

NASA сообщило, что Джонни Ким во время своей миссии на станции займется научными исследованиями и демонстрацией новых технологий.

К Киму, Рыжикову и Зубрицкому на МКС присоединятся астронавты NASA Дональд Петтит, Анна Макклейн и Николас Айерса, японский астронавт Такуя Ониши, а также российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков.

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