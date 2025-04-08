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Американский экономист США: Белый дом неверно истолковал мое исследование тарифов (1)

Вашингтон. Иллюстративное фото
Вашингтон. Иллюстративное фото Фото: dpa/scanpix

Американский экономист Брент Нейман, на чье исследование ссылается администрация президента США Дональда Трампа в обоснование введения торговых пошлин, заявил, что чиновники неправильно истолковали его работу, и что сами тарифы должны были быть значительно ниже.

Нейман, ранее работавший в Министерстве финансов США при предыдущем президенте Джо Байдене, был одним из соавторов опубликованного в 2021 году исследования о влиянии тарифов на цены в Соединенных Штатах.

Именно на это исследование ссылается Офис торгового представителя США (USTR) в опубликованном на прошлой неделе заявлении, в котором объясняются расчёты, лежащие в основе тарифной политики Трампа. Эксперты предупреждают, что эти тарифы несут в себе риск спровоцировать глобальную рецессию.

"Я полностью не согласен с торговой политикой и подходом, который реализует правительство", - пишет Нейман в своей авторской колонке, опубликованной в The New York Times.

По его словам, главной ошибкой USTR стало неправильное понимание того, будто внешнеторговый дефицит с другими странами обязательно свидетельствует о недобросовестной практике со стороны этих стран.

Кроме того, Трамповская администрация, утверждает экономист, исказила вывод исследования, представив его так, будто в условиях нового тарифного режима цены в США вырастут лишь незначительно.

Нейман отмечает, что его исследование, выполненное в соавторстве с тремя другими специалистами, показало: рост цены на импортируемые товары практически повторяет уровень введенных пошлин.

Он также подчеркивает: "Расчетные тарифы должны быть существенно ниже. Возможно, всего четверть от тех ставок, которые были применены на практике".

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