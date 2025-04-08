Cобраны подписи за введение двух оплачиваемых выходных во время менструации

На платформе гражданских инициатив Manabalss.lv собрано более 10 000 подписей за введение двух оплачиваемых выходных для женщин в период менструации.
Сбор подписей начался во вторник, 25 марта.
Как указано в инициативе, ее автором является Мария Ушканова, которая стремится к тому, чтобы в Трудовом законе Латвии появилась норма, предоставляющая женщинам право брать до двух оплачиваемых выходных в период менструации. По её мнению, это улучшило бы здоровье, самочувствие и рабочую среду женщин, а также способствовало бы снижению стигматизации темы менструации.
Предлагаемая норма, как подчеркивает автор, обеспечила бы более чуткое и справедливое отношение к женщинам на рынке труда - как это уже реализовано, например, в Японии и Испании.
Такие выходные могли бы предоставляться по желанию и необходимости самой работницы, без обязанности разглашать причину, что позволило бы сохранить приватность и упростить процесс. Работодатель был бы обязан предоставить эти дни с сохранением средней заработной платы, по аналогии с оплачиваемыми больничными, - говорится в инициативе.
Использование таких дней можно было бы фиксировать в системе учета рабочего времени с отдельной отметкой - "менструальный отпуск". Подобная система, как отмечает Ушканова, уже действует в ряде стран, и ее вполне можно адаптировать к латвийской правовой среде без чрезмерной нагрузки на административные ресурсы.
Автор инициативы уверена, что такие перемены позволят женщинам восстановить силы и справиться с физическим и эмоциональным дискомфортом, связанным с менструацией, снижая потребность в обезболивающих и необходимость работать в состоянии недомогания. Кроме того, женщины почувствуют, что их ценят и понимают, что может повысить лояльность, производительность и позитивное отношение к работодателю.
Также, считает инициатор, это поможет снизить уровень выгорания и хронического стресса, поскольку возможность отдохнуть в нужный момент предотвращает развитие долгосрочных проблем со здоровьем и ментальное истощение.
Помимо прочего, такая мера способствовала бы снижению стигмы: подобные изменения формируют более открытую и понимающую общественную среду, разрушая табу и стереотипы, связанные с менструациями и женским биологическим циклом в целом.
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