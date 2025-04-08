Cобраны подписи за введение двух оплачиваемых выходных во время менструации

Сбор подписей начался во вторник, 25 марта.

Как указано в инициативе, ее автором является Мария Ушканова, которая стремится к тому, чтобы в Трудовом законе Латвии появилась норма, предоставляющая женщинам право брать до двух оплачиваемых выходных в период менструации. По её мнению, это улучшило бы здоровье, самочувствие и рабочую среду женщин, а также способствовало бы снижению стигматизации темы менструации.

Предлагаемая норма, как подчеркивает автор, обеспечила бы более чуткое и справедливое отношение к женщинам на рынке труда - как это уже реализовано, например, в Японии и Испании.

Такие выходные могли бы предоставляться по желанию и необходимости самой работницы, без обязанности разглашать причину, что позволило бы сохранить приватность и упростить процесс. Работодатель был бы обязан предоставить эти дни с сохранением средней заработной платы, по аналогии с оплачиваемыми больничными, - говорится в инициативе.