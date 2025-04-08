На выборах в самоуправления самому старшему кандидату - 88 лет, самому младшему - 18

Как отмечает ЦИК, поскольку информация все еще обрабатывается, итоговое количество поданных списков может быть больше.

В этом году во всех самоуправлениях Латвии предстоит избрать 731 депутата. На данный момент число зарегистрированных кандидатов составляет 5975 человек, что означает среднюю конкуренцию - 8,1 кандидата на одно место.

Большинство кандидатов - мужчины: 61,4% или 3671 человек. Средний возраст всех выдвиженцев - 47,4 года. Самому старшему кандидату - 88 лет, самому молодому - 18.

Почти 70% претендентов имеют высшее образование. В графе "национальность" 81% указали, что являются латышами. В то же время около 10% кандидатов предпочли не раскрывать свою национальность.

Согласно данным на сайте ЦИК, в Риге подано 16 списков на муниципальные выборы.

Конкуренция за места в столичной думе в этом году будет выше, чем на внеочередных выборах 2020 года: в 2025-м за депутатские мандаты борются 743 кандидата, тогда как пять лет назад - 707, распределенных по 15 спискам.

После завершения регистрации Центральная избирательная комиссия проверяет соответствие кандидатов требованиям закона. После получения заключений от профильных ведомств станет ясно, подлежат ли какие-либо кандидаты исключению из списков.