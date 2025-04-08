На выборах в самоуправления самому старшему кандидату - 88 лет, самому младшему - 18

На муниципальные выборы в Латвии подано не менее 340 списков кандидатов, свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Как отмечает ЦИК, поскольку информация все еще обрабатывается, итоговое количество поданных списков может быть больше.
В этом году во всех самоуправлениях Латвии предстоит избрать 731 депутата. На данный момент число зарегистрированных кандидатов составляет 5975 человек, что означает среднюю конкуренцию - 8,1 кандидата на одно место.
Большинство кандидатов - мужчины: 61,4% или 3671 человек. Средний возраст всех выдвиженцев - 47,4 года. Самому старшему кандидату - 88 лет, самому молодому - 18.
Почти 70% претендентов имеют высшее образование. В графе "национальность" 81% указали, что являются латышами. В то же время около 10% кандидатов предпочли не раскрывать свою национальность.
Согласно данным на сайте ЦИК, в Риге подано 16 списков на муниципальные выборы.
Конкуренция за места в столичной думе в этом году будет выше, чем на внеочередных выборах 2020 года: в 2025-м за депутатские мандаты борются 743 кандидата, тогда как пять лет назад - 707, распределенных по 15 спискам.
После завершения регистрации Центральная избирательная комиссия проверяет соответствие кандидатов требованиям закона. После получения заключений от профильных ведомств станет ясно, подлежат ли какие-либо кандидаты исключению из списков.
Ранее сообщалось, что подача кандидатских списков завершилась 8 апреля.
Как сообщили в понедельник в Государственном агентстве цифрового развития (VDAA), ближе к окончанию приема заявок активность подающих резко возросла.
К середине дня в понедельник было подано 318 списков, из них более 60 - в тот же день.
ЦИК ранее призывала политические партии не откладывать подачу документов на последний момент. К этому призыву присоединилось и агентство VDAA, ответственное за техническое сопровождение цифровой избирательной платформы.
Избиратели могут до 29 мая изменить свой избирательный округ на ту самоуправленческую территорию, где у них есть недвижимость. Это можно сделать как в учреждении, где оформляется регистрация места жительства, так и через электронную услугу "Управление данными избирателя" на портале Управления по делам гражданства и миграции (PMLP).
Муниципальные выборы состоятся в начале июня.
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