На выборах в Вентспилсском крае зарегистрированы лишь четыре списка

Как уточнили в ЦИК, поскольку информация продолжает обновляться, итоговое количество поданных списков может оказаться больше.

В Вентспилсской краевой думе предстоит избрать 15 депутатов. В четырех поданных списках содержатся 56 кандидатов, что означает - на один мандат претендуют в среднем 3,7 человека.

По пять списков зарегистрированы в Аугшдаугавском, Олайнском и Валкском краях. В ряде самоуправлений, включая Мадону, Смилтене, Саулкрасты, Айзкраукле и Добеле, в выборах участвуют по шесть списков.

Больше всего списков подано в Риге - 16. За ней следует Екабпилсский край с 13 списками.

В двух крупнейших городах Латгале - Даугавпилсе и Резекне, а также в Юрмале, подано по 10 списков. В Елгаве зарегистрированы 12, в Лиепае - 11, в Вентспилсе - восемь. В краях с крупными городами, таких как Валмиера и Огре, зарегистрировано по восемь списков.

Ранее сообщалось, что на выборах в органы самоуправления по всей Латвии подано не менее 340 списков.

Всего в 2025 году в самоуправлениях Латвии предстоит избрать 731 депутата. На данный момент зарегистрировано 5975 кандидатов - в среднем 8,1 человека на мандат.