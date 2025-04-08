На выборах в Вентспилсском крае зарегистрированы лишь четыре списка

На выборах в Вентспилсском крае зарегистрированы всего четыре избирательных списка - это наименьшее число по всей стране на нынешних муниципальных выборах, свидетельствуют собранные данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Как уточнили в ЦИК, поскольку информация продолжает обновляться, итоговое количество поданных списков может оказаться больше.
В Вентспилсской краевой думе предстоит избрать 15 депутатов. В четырех поданных списках содержатся 56 кандидатов, что означает - на один мандат претендуют в среднем 3,7 человека.
По пять списков зарегистрированы в Аугшдаугавском, Олайнском и Валкском краях. В ряде самоуправлений, включая Мадону, Смилтене, Саулкрасты, Айзкраукле и Добеле, в выборах участвуют по шесть списков.
Больше всего списков подано в Риге - 16. За ней следует Екабпилсский край с 13 списками.
В двух крупнейших городах Латгале - Даугавпилсе и Резекне, а также в Юрмале, подано по 10 списков. В Елгаве зарегистрированы 12, в Лиепае - 11, в Вентспилсе - восемь. В краях с крупными городами, таких как Валмиера и Огре, зарегистрировано по восемь списков.
Ранее сообщалось, что на выборах в органы самоуправления по всей Латвии подано не менее 340 списков.
Всего в 2025 году в самоуправлениях Латвии предстоит избрать 731 депутата. На данный момент зарегистрировано 5975 кандидатов - в среднем 8,1 человека на мандат.
Большинство кандидатов - мужчины: 61,4%, или 3671 человек. Средний возраст кандидатов составляет 47,4 года. Самому старшему кандидату - 88 лет, самому молодому - 18.
Почти 70% всех выдвинутых имеют высшее образование. Как свою национальность 81% кандидатов указали "латыш" или "латышка". При этом 10% не раскрыли свою национальную принадлежность.
Согласно информации на сайте ЦИК, в Риге подано 16 списков на муниципальные выборы.
Конкуренция за места в столичной думе в 2025 году будет выше, чем на внеочередных выборах 2020-го: сейчас в борьбе участвуют 743 кандидата, в то время как пять лет назад их было 707 - в 15 списках.
После завершения регистрации списков ЦИК проверяет, соответствуют ли кандидаты требованиям законодательства. После получения заключений от компетентных учреждений станет ясно, требуется ли исключение кого-либо из списков.
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