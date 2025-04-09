"Суверенная власть" и "Младолатыши" подали совместные списки во всех самоуправлениях

Политические партии "Суверенная власть" и "Объединение Младолатыши" подали совместные избирательные списки во всех 42 самоуправлениях Латвии. Об этом агентству LETA сообщила представитель партий Оксана Садыгова.
В списках обеих политических сил - в общей сложности почти 500 кандидатов. На выборах в Риге партии зарегистрировали 63 кандидатов, представляющих обе партии, а также Русский союз Латвии (РСЛ) и ряд общественных организаций и объединений.
Лидером рижского списка стала председатель правления партии "Суверенная власть", присяжный адвокат Юлия Степаненко. Она выразила готовность возглавить работу нового созыва Рижской думы. В ее команде - бывший дипломат и председатель партии "Объединение Младолатыши" Рудольф Бреманис, а также член правления "Суверенной власти", юрист Любовь Швецова.
В список также вошли депутаты Рижской думы Эйжения Алдермане, Инна Джери и профессор Игорь Соломатин, члены правления РСЛ Юлия Сохина и Анна Бондере. Среди кандидатов - присяжный адвокат Вячеслав Степаненко, юристы Вадим Баранник и Денис Горба, журналисты Андрей Яковлев и Наталия Лебедева, блогеры Наурис Пьютс и Янис Лаува, предприниматели Андрей Шикорс, Тимур Сафиулин, Гита Приеде, Елена Потемкина, Андрей Обозненко и Наталия Осовская, преподаватели Инесе Рязанцева и Кристина Конина, архитектор Дайнис Витолс, инженер Арманд Калишук, врачи и медицинские специалисты Юна Васильева, Оксана Садыгова, Виктор Дергунов и Виктор Ёлкин, а также общественные активисты, специалисты и студенты.
Совместная команда двух партий обещает добиться полного аудита расходов города Риги, ввести пособие при рождении ребенка в размере 2000 евро для новых рижан, установить ежемесячную поддержку для семей с детьми, оказать помощь семьям паллиативных пациентов, обеспечить заботу о молодежи из системы внесемейной опеки, ежегодно проводить форум предпринимателей для установления деловых связей, добиться "качественных изменений" в муниципальном предприятии Rīgas namu pārvaldnieks, поддерживать мероприятия по интеграции рижан и развитию культур меньшинств.
"Нашей главной целью остаются интересы жителей Риги. И моя команда знает, как их защищать - и готова бороться. Нас не пугают ни интриги конкурентов, ни сплетни, ни попытки давления", - заявила Степаненко в пресс-релизе для СМИ.
Муниципальные выборы состоятся в первую субботу июня.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!