"Суверенная власть" и "Младолатыши" подали совместные списки во всех самоуправлениях

В списках обеих политических сил - в общей сложности почти 500 кандидатов. На выборах в Риге партии зарегистрировали 63 кандидатов, представляющих обе партии, а также Русский союз Латвии (РСЛ) и ряд общественных организаций и объединений.

Лидером рижского списка стала председатель правления партии "Суверенная власть", присяжный адвокат Юлия Степаненко. Она выразила готовность возглавить работу нового созыва Рижской думы. В ее команде - бывший дипломат и председатель партии "Объединение Младолатыши" Рудольф Бреманис, а также член правления "Суверенной власти", юрист Любовь Швецова.