Липину интересно Главные лица рижских выборов

Минутка статистики

Страничка для тех, кому сухие числа важнее имен и впечатлений. Ну, или для любителей любопытных фактов. И сразу скажу, что здесь учитывалась лишь первая десятка партий как наиболее вероятных кандидатов на попадание в Рижскую думу.

Меня заинтересовало, а сколько же в списках на выборы в Рижскую думу людей, живущих в столице?

Больше всего рижан у "Суверенной власти" (92%), "Прогрессивных" (90,4%) и "Для развития Латвии" (90,4%).

А меньше всего - у "Объединенного списка" (68,2%), ЧСР/СЗК (71,4%), "Нового Единства" (72,9%), "Латвии на первом месте" (74,5%).

Фото: Rus TVNET