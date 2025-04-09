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Сырский: Россия уже начала наступление на Сумскую и Харьковскую области

Сумы после ракетного удара РФ
Сумы после ракетного удара РФ Фото: Reuters/ScanPix

Россия уже начала наступление на Сумскую и Харьковскую области. Об этом в интервью изданию Lb.ua заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

Отвечая на вопрос о недавнем заявлении президента Владимира Зеленского о том, что Россия готовит наступление на Сумы и Харьков, Сырский сказал:

"Я могу подтвердить, что президент абсолютно прав, и это наступление фактически уже идет".

По словам главнокомандующего, об этом, в частности, свидетельствует то, что за последнюю почти неделю количество вражеских атак по всем основным направлениям увеличилось вдвое.

Ранее, в конце марта, во время встречи с европейскими лидерами в Париже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по данным разведки, Россия готовится к новым атакам на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области.

Он также подчеркнул, что Россия сознательно затягивает любые переговоры и старается втянуть США в бесконечные, бессмысленные дискуссии на основе ложных условий - с единственной целью выиграть время и затем попытаться захватить еще больше украинской территории.

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