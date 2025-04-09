Многие эксперты предсказывают, что эскалация торговой войны между двумя крупнейшими экономиками планеты быстро заведет в тупик. Они скептически оценивают уверенность Трампа в том, что американский рынок настолько прибыльный, что другим странам придется терпеть любое тарифное бремя, лишь бы его не лишиться.

Китаю гораздо проще не уступать, чем другим странам: американский рынок для него — лишь около 2% ВВП, и есть огромный внутренний рынок, на который можно опереться, отмечают экономисты. У других стран запас прочности куда меньше.

Камбоджийские товары теперь облагаются 49-процентной пошлиной, что станет нешуточным ударом для экономики этой страны Фото: Getty Images

От тарифов Трампа особенно сильно пострадали и некоторые страны Юго-Восточной Азии, в частности Вьетнам, товары которого теперь обложили 46-процентной импортной пошлиной, и Камбоджа (49%).

Во Вьетнаме производится около 21% одежды американской розничной компании Gap, около половины кроссовок Nike и 39% кроссовок Adidas. Значительными мощностями в стране располагает и Samsung.

Евросоюз, товары из которого попали под 20-процентный тариф, сегодня собирается утвердить ответные пошлины на целый ряд американских товаров, от роскошных яхт и мотоциклов до апельсинового сока и соевых бобов. Они будут вводиться поэтапно, и это ответ на первоначальный 25-процентный налог на импорт европейской стали и алюминия, введенный президентом Трампом в марте. Ответ на сегодняшние тарифы будет обсуждаться отдельно.

Переговоры: Трамп говорит, что другие страны его «целуют в задницу»

Многие страны надеются договориться с Трампом о снижении тарифов.