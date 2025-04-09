В среду новые тарифы Дональда Трампа вступили в силу. Эксперты в основном сходятся на том, что для международной торговли это плохая новость, и предупреждают о том, что в полной мере последствия торговой войны будут ощущаться не сразу.
Президент глобальной логистической компании Flexport Санне Мандерс в интервью Би-би-си объяснил, что под новые тарифы попадут товары, которые не успели погрузить на суда до начала действия новых тарифов — то есть многие грузы, находящиеся по пути в США, будут облагаться тарифами по предыдущему режиму. Правда, некоторые более узкие тарифы Трамп ввел раньше, и они уже действуют.
Фондовые рынки «распродают Америку»
На фондовых биржах тарифы привели к новому падению.
Европейские акции упали в ожидании неизбежного экономического ущерба от торговой войны, который распространился даже на рынок облигаций.
Панъевропейский индекс STOXX 600 утром упал на 2,5%, откатив все успехи предыдущего дня.
Немецкий DAX, чутко реагирующий на изменения в мировой торговле, упал на 4%, а министр финансов Германии Йорг Кукис заявил, что стране может грозить новая рецессия.
Британский индекс FTSE снизился на 3,3%, французский Cac 40 — на 4%.
Акции энергетических компаний упали на 3,8%, поскольку цены на нефть подешевели до самого низкого уровня за последние четыре года. Акции горнодобывающих компаний упали на 4%. Подешевели акции крупных банков — трейдеры приготовились к снижению процентных ставок Европейским Центробанком на следующей неделе.
Акции производителей лекарств в Европе упали после того, как Трамп, выступая вчера на ужине Республиканской партии, подтвердил планы по введению «крупных» тарифов на весь фармацевтический импорт.
Ранее лекарства не облагались тарифами. Трамп не сказал, когда и на сколько он планирует поднять налоги на импорт фармацевтической продукции, но одного упоминания оказалось достаточно: акции британских производителей лекарств AstraZeneca и GSK потеряли 4% стоимости, самая дорогая компания Европы Novo Nordisk, производящая препараты для похудения Ozempic и Wegovy, подешевела примерно на 5%. Столько же потеряли французская фармацевтическая группа Sanofi и немецкая биотехнологическая компания Sartorius.
Инвесторы также «распродают Америку» — избавляются от американских государственных облигаций, обычно считающихся безопасными активами, предпочитая другие формы сохранения сбережений. Инвесторы предпочитают золото, швейцарский франк и японскую иену — две валюты, обеспеченные гораздо более низкими процентными ставками, что делает их дешевыми для заимствования.
Ситуация напоминает начало пандемии, когда инвесторы тоже активно продавали американские бонды. Доходность по ним достигла невиданных с 2013 года высот — 4,8% по 30-летним облигациям — иначе говоря, чтобы нашлись желающие их купить, бонды теперь обещают невиданные барыши в будущем. Аналитики теперь с интересом следят за тем, как поступит Китай, владеющий американскими гособлигациями на сумму в 759 млрд долларов.
В Азии похожая картина. Японский Nikkei упал на 3%, примерно столько же потерял гонконгский индекс Hang Seng. Тайваньский Taiex обвалился сразу на 6,2%.
Чем отвечают Китай и другие страны, попавшие под тарифы
На большую часть китайского импорта теперь действуют невиданные тарифы в размере 104%.
В прошлом году объем торговли товарами между США и Китаем составил около 585 млрд долларов. Но США импортировали из Китая гораздо больше, около 440 млрд долларов, чем Китай импортировал из Америки (примерно 145 млрд долларов).
Китай пока не собирается уступать и готовит новые ответные меры. Накануне Пекин заявил, что будет «бороться до конца», и ввел ответные пошлины на американские товары в размере 34%, а в среду Министерство финансов Китая объявило о введении дополнительных 84-процентных тарифов на все товары, импортируемые из США. Они вступят в силу уже с 10 апреля.
Пекин обнародовал заявление, в котором отмечается, что США не смогут решить такие проблемы, как дефицит торгового баланса и «недостаточная конкурентоспособность промышленности» с помощью тарифных мер.
Одновременно Китай заявил, что всегда считал китайско-американские торговые отношения «взаимовыгодными», наличие трений между торговыми партнерами — естественным, и готов к диалогу с Вашингтоном, чтобы разрешить противоречия.
«В торговой войне нет победителей, — говорится в заявлении Министерства торговли Китая. — Китай ее не хочет, но правительство никогда не допустит, чтобы законные права и интересы китайского народа были ущемлены или отняты».
Львиная доля китайского импорта в США приходится на смартфоны, компьютеры, литий-ионные батареи, разного рода игрушки и игровые консоли. Однако этим торговля между двумя странами не ограничивается: китайцы продают американцам всё — от мелких шурупов до бойлеров.
Многие эксперты предсказывают, что эскалация торговой войны между двумя крупнейшими экономиками планеты быстро заведет в тупик. Они скептически оценивают уверенность Трампа в том, что американский рынок настолько прибыльный, что другим странам придется терпеть любое тарифное бремя, лишь бы его не лишиться.
Китаю гораздо проще не уступать, чем другим странам: американский рынок для него — лишь около 2% ВВП, и есть огромный внутренний рынок, на который можно опереться, отмечают экономисты. У других стран запас прочности куда меньше.
От тарифов Трампа особенно сильно пострадали и некоторые страны Юго-Восточной Азии, в частности Вьетнам, товары которого теперь обложили 46-процентной импортной пошлиной, и Камбоджа (49%).
Во Вьетнаме производится около 21% одежды американской розничной компании Gap, около половины кроссовок Nike и 39% кроссовок Adidas. Значительными мощностями в стране располагает и Samsung.
Евросоюз, товары из которого попали под 20-процентный тариф, сегодня собирается утвердить ответные пошлины на целый ряд американских товаров, от роскошных яхт и мотоциклов до апельсинового сока и соевых бобов. Они будут вводиться поэтапно, и это ответ на первоначальный 25-процентный налог на импорт европейской стали и алюминия, введенный президентом Трампом в марте. Ответ на сегодняшние тарифы будет обсуждаться отдельно.
Переговоры: Трамп говорит, что другие страны его «целуют в задницу»
Многие страны надеются договориться с Трампом о снижении тарифов.
Великобритания, не попавшая в списки «самых провинившихся» и отделавшаяся 10-процентным тарифом, все еще рассчитывает заключить соглашение с Вашингтоном, о чем регулярно сообщают британские политики, например министр культуры Лиза Нэнди, заявившая в интервью Би-би-си, что уверена в том, что Британия сумеет добиться договоренности с США.
Министр торговли Южной Кореи находится в Вашингтоне, чтобы попытаться договориться о тарифном соглашении. Сеул не хочет следовать примеру Китая и ввязываться в торговую войну с Америкой. Вместо этого он надеется убедить Трампа снизить тарифы, пообещав больше покупать и инвестировать в США.
Япония, Вьетнам, Камбоджа и Тайвань также надеются договориться с Трампом.
Американский президент тоже рассчитывает, что противостояние закончится заключением выгодных сделок, даже с Китаем. По его словам, Пекин «хочет заключить сделку… они просто не знают, как ее начать».
«Говорю вам, эти страны звонят нам и целуют меня в задницу, — сказал он аудитории на ужине Республиканской партии вечером во вторник. — Они умирают от желания заключить сделку».
Подписывайтесь на наши соцсети и рассылку
Некоторые экономисты не разделяют этот оптимизм. «Ответные меры и контрмеры со стороны Китая на данном этапе есть нечто почти само собой разумеющееся», — сказала Би-би-си ведущий экономист компании Oxford Economics Луиза Лоо. По ее мнению, Трамп уступит первым.
«Худший сценарий — если двусторонние торговые потоки между двумя странами полностью исчезнут — обойдется Китаю в 3% ВВП, — считает Лоо. — Возможно, в этом году у него не хватит фискальных средств, чтобы полностью компенсировать это, но в долгосрочной перспективе китайские товары продолжат проникать на другие развивающиеся рынки, что позволит смягчить последствия».