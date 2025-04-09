Евросоюз утвердил первые ответные тарифы на импорт из США

Страны Европейского союза (ЕС) в среду утвердили первые ответные тарифы на импорт из США в размере 10-25%.
Первыми вступят в силу импортные пошлины на такие товары, как джинсы и мотоциклы.
Из списка товаров исключены виски и другие алкогольные напитки, поскольку президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 200-процентные тарифы на импорт алкоголя из ЕС, если европейские страны введут тарифы на импорт алкоголя из США.
Другие ответные тарифы ЕС планирует ввести в середине мая и в конце года, и они будут распространяться на говядину, мясо птицы, цитрусовые, орехи, сою и другие товары.
Утвержденные сегодня тарифы являются реакцией на введенные США около месяца назад тарифы на импорт стали и алюминия.
По оценкам ЕС, влияние тарифов США на экспорт из Евросоюза составит 26 млрд евро, в свою очередь, влияние ответных тарифов ЕС на экспорт США - 21 млрд евро.
ЕС подчеркнул, что готов к переговорам и не хочет эскалации торговой войны, но продолжает работу над ответными тарифами ЕС на вступившие в силу в среду 20-процентные тарифы США на весь импорт из ЕС и 25-процентные тарифы на импорт автомобилей.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!