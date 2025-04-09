Представитель Банка Латвии: из-за тарифов США Латвия получит два удара

Из-за объявленных президентом США Дональдом Трампом торговых тарифов Латвия получит два "удара" - со стороны самих США и Европейского союза. Такую оценку в среду на заседании Комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике дал руководитель Департамента денежно-кредитной политики Банка Латвии Улдис Руткасте.
По его словам, первым "ударом" станет прямое воздействие со стороны США на отрасли, которые работают на американский рынок. Вторым станет ответ от ЕС - основного торгового партнера Латвии, который, в свою очередь, тесно связан торговлей с США.
Руткасте подчеркнул, что критически важно понять, как американские тарифы отразятся на экономике Европы, поскольку именно от этого будет зависеть дальнейшее развитие латвийской экономики.
По текущим расчетам, 25% импортная пошлина может привести к снижению ВВП Латвии на 0,5-1%. При этом влияние на инфляцию, по мнению Руткасте, будет незначительным, если только Латвия не введет ответные меры и не повысит пошлины на американские товары - хотя объемы импорта из США в Латвию и без того невелики.
"Если брать в целом, то инфляция не станет главной болью. Главной болью станет экономика", - отметил он.
Экспорт Латвии в США составляет около 4%, включая товары и услуги, однако, по словам Руткасте, существует существенное "косвенное" влияние: Латвия экспортирует сырье европейским производителям, а те, в свою очередь, экспортируют свою продукцию в США.
Ситуация крайне неопределенная, добавил он. Вспоминая первую администрацию Трампа, Руткасте отметил, что тогда при введении тарифов курс доллара укрепился, что частично нивелировало негативное влияние. "Европейские производители тогда не увеличивали цены. Доллар дорожает - а при конвертации выручки в евро она возрастает. Для компаний, работающих в еврозоне, это было компенсирующим фактором. Сработает ли это сейчас - сказать сложно. Первая реакция была противоположной: доллар ослабел. Возможно, из-за силы самого шока", - пояснил он.
Министр экономики Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян), комментируя карту глобальной торговли, призвал не удивляться тому, что к Мексике, Канаде и России сейчас нет новых американских пошлин. По его словам, в отношении этих стран пошлины уже были введены ранее, а с Россией вообще никакой торговли не ведется - действуют санкции.
Основная статья латвийского экспорта в США - древесина, на которую новые пошлины пока не распространяются. Хотя объемы древесины велики, пока неясно, прекратит ли США закупки или будет готова платить больше. Валайнис отметил, что продукция высокой добавленной стоимости, такая как оптические прицелы, лабораторные реагенты и оборудование, также занимает заметную долю латвийского экспорта в США. По его мнению, бизнес этих компаний вряд ли серьезно пострадает. Скорее всего, американские партнеры просто заплатят дороже.
"Мы точно знаем эти компании, уже их идентифицировали. Если им понадобится помощь, мы готовы предложить поддержку - как в рамках уже действующих механизмов, так и при необходимости разработать новые", - пообещал министр.
Он добавил: "По нашим оценкам, риски в основном касаются краткосрочных колебаний. Но в долгосрочной перспективе главный риск - это спираль тарифов. Когда страны начинают отвечать друг другу, это влечет крайне негативные последствия для всех вовлеченных экономик".
Напомним, что с 5 апреля в США вступили в силу 10-процентные импортные пошлины практически на всю продукцию из-за рубежа. ЕС уже заявила о намерении ввести ответные меры, но при этом выразила готовность к переговорам. О планах принять ответные меры заявили и другие страны мира.
Сильнее всего от новых пошлин пострадал Китай - главный экономический конкурент Вашингтона, а заодно и важный торговый партнер. С начала второго срока Трампа товары из Китая облагаются пошлинами, которые сейчас достигают 104%.
Первоначально он ввёл 34% дополнительные пошлины на китайские товары. После того как Китай ответил зеркально - пошлинами на продукцию из США, - Трамп добавил еще 50% к тарифу. С учетом февральских и мартовских решений совокупная нагрузка на китайские товары достигла рекордных 104%.
Трамп утверждает, что его политика поможет восстановить утраченную промышленную базу и вернуть производство в США. Однако многие эксперты в области экономики и бизнеса сомневаются в скорости - а главное, в реалистичности - этого сценария и предупреждают о росте инфляции, поскольку пошлины неминуемо повышают конечные цены.
Во вторник вечером Трамп также объявил о намерении в ближайшее время ввести крупные пошлины на фармацевтическую продукцию.
Канада, в свою очередь, заявила, что с среды вводит пошлины на ряд американских автомобилей.
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