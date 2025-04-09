Представитель Банка Латвии: из-за тарифов США Латвия получит два удара

Он добавил: "По нашим оценкам, риски в основном касаются краткосрочных колебаний. Но в долгосрочной перспективе главный риск - это спираль тарифов. Когда страны начинают отвечать друг другу, это влечет крайне негативные последствия для всех вовлеченных экономик".

Напомним, что с 5 апреля в США вступили в силу 10-процентные импортные пошлины практически на всю продукцию из-за рубежа. ЕС уже заявила о намерении ввести ответные меры, но при этом выразила готовность к переговорам. О планах принять ответные меры заявили и другие страны мира.

Сильнее всего от новых пошлин пострадал Китай - главный экономический конкурент Вашингтона, а заодно и важный торговый партнер. С начала второго срока Трампа товары из Китая облагаются пошлинами, которые сейчас достигают 104%.

Первоначально он ввёл 34% дополнительные пошлины на китайские товары. После того как Китай ответил зеркально - пошлинами на продукцию из США, - Трамп добавил еще 50% к тарифу. С учетом февральских и мартовских решений совокупная нагрузка на китайские товары достигла рекордных 104%.

Трамп утверждает, что его политика поможет восстановить утраченную промышленную базу и вернуть производство в США. Однако многие эксперты в области экономики и бизнеса сомневаются в скорости - а главное, в реалистичности - этого сценария и предупреждают о росте инфляции, поскольку пошлины неминуемо повышают конечные цены.

Во вторник вечером Трамп также объявил о намерении в ближайшее время ввести крупные пошлины на фармацевтическую продукцию.

Канада, в свою очередь, заявила, что с среды вводит пошлины на ряд американских автомобилей.