Решение, принятое строго по партийной линии, позволило спикеру палаты Майку Джонсону отсрочить любое рассмотрение резолюции, предложенной демократами, об отмене режима чрезвычайного положения, на который ссылался Трамп в обоснование введения тарифов.

Согласно закону о национальном чрезвычайном положении, противники введенного режима имеют право инициировать голосование в палате представителей в течение 15 дней с момента его объявления. Однако республиканцы прибегли к юридическому маневру, согласно которому оставшаяся часть финансового года засчитывается как один календарный день. Это дало республиканскому руководству возможность отложить голосование до октября.

Тема отмены тарифов в среду стала менее острой после того, как Трамп объявил, что отложит введение повышенных пошлин на 90 дней. Согласно его решению, базовая ставка в размере 10% будет применяться ко всем странам, за исключением Китая. Для Китая установлен особый тариф - 125%.