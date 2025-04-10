Республиканцы, контролирующие палату представителей США, в среду заблокировали попытку демократов, находящихся в меньшинстве, добиться голосования по вопросу об отмене введенных президентом Дональдом Трампом импортных пошлин.
Решение, принятое строго по партийной линии, позволило спикеру палаты Майку Джонсону отсрочить любое рассмотрение резолюции, предложенной демократами, об отмене режима чрезвычайного положения, на который ссылался Трамп в обоснование введения тарифов.
Согласно закону о национальном чрезвычайном положении, противники введенного режима имеют право инициировать голосование в палате представителей в течение 15 дней с момента его объявления. Однако республиканцы прибегли к юридическому маневру, согласно которому оставшаяся часть финансового года засчитывается как один календарный день. Это дало республиканскому руководству возможность отложить голосование до октября.
Тема отмены тарифов в среду стала менее острой после того, как Трамп объявил, что отложит введение повышенных пошлин на 90 дней. Согласно его решению, базовая ставка в размере 10% будет применяться ко всем странам, за исключением Китая. Для Китая установлен особый тариф - 125%.
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