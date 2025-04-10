На поле боя в Украине инициатива по‑прежнему остается за Россией, заявил в интервью Latvijas Radio офицер штаба Земессардзе, майор Янис Слайдиньш.
Он отметил, что, несмотря на способность России за большие деньги привлекать к участию в боевых действиях достаточное количество бойцов, ее ресурсов не хватает для наступления по всей линии фронта протяженностью более 1200 километров. Вместо этого российские силы стратегически сосредотачивают усилия на отдельных участках, создавая так называемые "точки напряжения" и продолжая методично продвигаться вперед - метр за метром.
В числе слабых мест российской армии Слайдиньш назвал дефицит человеческих ресурсов. Этот дефицит пытаются компенсировать финансовыми стимулами, однако такой подход не приводит к появлению хорошо подготовленных и качественных солдат.
По словам эксперта, среди желающих воевать на стороне России немало иностранцев. В качестве примера он упомянул китайцев, недавно взятых в плен в Украине и воевавших вместе с россиянами. При этом Слайдиньш считает, что их участие, скорее всего, было их личной инициативой, а не централизованным решением со стороны китайских властей. Если бы Пекин действительно направлял кого‑то на помощь России, это, по его мнению, были бы не рядовые бойцы, а, скорее, высокопоставленные офицеры, советники или наблюдатели.
Комментируя удары украинской стороны по территории России, Слайдиньш подтвердил, что атаки на объекты энергетической инфраструктуры заметно сократились - это связано с договоренностями, достигнутыми во время переговоров с США. Вместе с тем удары украинских дронов по военным объектам на российской территории продолжаются. "Как показывает ситуация последних недель, использование дронов заметно возросло. Однако мы по‑прежнему не наблюдаем ракетных ударов по России с применением западного оружия, а значит, Украине это явно запрещено", - пояснил он.
На вопрос о том, чего сейчас больше всего не хватает украинской стороне, офицер ответил: в первую очередь - самых разных видов дронов. Несмотря на то что Украина в последнее время сделала гигантский шаг вперед в развитии и производстве беспилотников, обеспечить фронт всем необходимым объемом она не в состоянии. Поэтому дроны, поступающие в виде пожертвований, крайне важны для украинских бойцов.
На уровне государств союзникам Украины, по мнению Слайдиньша, стоит в первую очередь сосредоточиться на системах противовоздушной обороны. Такие средства могли бы остановить многочисленные удары, которые в последнее время Россия наносит по гражданской инфраструктуре Украины. Цель этих атак - дестабилизация внутренней ситуации, создание хаоса и попытка спровоцировать протесты среди мирного населения, недовольного неспособностью властей их защитить.
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