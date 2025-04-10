Он отметил, что, несмотря на способность России за большие деньги привлекать к участию в боевых действиях достаточное количество бойцов, ее ресурсов не хватает для наступления по всей линии фронта протяженностью более 1200 километров. Вместо этого российские силы стратегически сосредотачивают усилия на отдельных участках, создавая так называемые "точки напряжения" и продолжая методично продвигаться вперед - метр за метром.

По словам эксперта, среди желающих воевать на стороне России немало иностранцев. В качестве примера он упомянул китайцев, недавно взятых в плен в Украине и воевавших вместе с россиянами. При этом Слайдиньш считает, что их участие, скорее всего, было их личной инициативой, а не централизованным решением со стороны китайских властей. Если бы Пекин действительно направлял кого‑то на помощь России, это, по его мнению, были бы не рядовые бойцы, а, скорее, высокопоставленные офицеры, советники или наблюдатели.