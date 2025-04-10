Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения и руководствуясь личными мотивами, прибыл во двор многоквартирного жилого дома в Резекненском крае, где встретил одного из потерпевших. Подойдя к нему, он дважды попытался нанести мужчине удар в живот самодельным ножом. Однако потерпевшему удалось уклониться от ударов. На место происшествия подоспели сосед потерпевшего и его внук, которые вытеснили обвиняемого со двора.

Не отказавшись от преступного умысла, обвиняемый отправился к себе домой, взял двуствольное охотничье ружье, заряженное двумя патронами, и снова вернулся к месту жительства потерпевшего.

Обвиняемый направил ствол ружья в сторону потерпевшего, рядом с которым находились его внук и сосед, тем самым подвергнув опасности жизни всех троих.

Когда потерпевший и его внук укрылись за припаркованным во дворе автомобилем, обвиняемый произвел выстрел в их направлении, тем самым поставив под угрозу жизни двух человек.

Сразу после выстрела к нему подбежал внук потерпевшего, повалил его на землю и отобрал ружье.

Кроме того, обвиняемый незаконно, без соответствующего разрешения, приобрел промышленно изготовленное двуствольное охотничье ружье 12-го калибра и 30 патронов. Ружье и боеприпасы он хранил у себя дома. После попытки убийства сотрудники Государственной полиции изъяли на месте происшествия ружье, заряженное одним патроном. Еще 28 патронов были позже обнаружены и изъяты при обыске в доме обвиняемого.

Обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, судимость не снята. Вину в покушении на убийство он не признал, однако признал факт незаконного приобретения, хранения и ношения оружия.