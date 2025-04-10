Декларация: сколько заработал и чем владеет министр благосостояния?

Узулниекс указал в декларации два кредитных обязательства - на сумму 233 702 евро и 23 605 евро.

За выполнение обязанностей парламентского секретаря Министерства благосостояния в прошлом году он получил 76 742 евро, а от Государственного агентства социального страхования - 3517 евро в виде пособий.

Также он получил 256 евро в виде процентных выплат от SEB banka и 1,10 евро от латвийского филиала Go3 Baltics.

Политику принадлежит земельный участок в Кекаве, а также в совместной собственности находится недвижимость в Стопиньском крае.

С прошлого года он владеет автомобилем Škoda Kodiaq 2022 года выпуска.

В декларации Узулниекс указал, что, помимо исполнения обязанностей министра, он также является членом совета Фонда интеграции общества и членом правления общества Sporto Latvija.