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Пограничники задержали двух перевозчиков нелегальных мигрантов

Граница. Иллюстративное фото
Граница. Иллюстративное фото Фото: Edijs Pālens/LETA

Государственная пограничная охрана в понедельник, 7 апреля, задержала двух перевозчиков нелегальных иммигрантов и помешала пяти лицам незаконно пересечь государственную границу, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.

Вечером в понедельник пограничники, направлявшиеся на дежурный пост в Эзерниекской волости Краславского края, заметили подозрительных пассажиров, которых забирал автомобиль.

Во время проверки документов у водителя и пассажира ни турок, ни гражданин Азербайджана не смогли предъявить документы, удостоверяющие личность. При досмотре машины было обнаружено, что в ней находятся четыре гражданина Марокко и один гражданин Алжира без действительных проездных документов, виз или видов на жительство.

В ходе допроса пограничники выяснили, что ранее эти лица незаконно проникли в Латвию в Берзиньской волости через белорусско-латвийскую границу.

В отношении гражданина Азербайджана и гражданина Турции возбуждено уголовное дело.

Оба мужчины помещены под арест, но могут выйти на свободу под залог - 20 000 евро и 10 000 евро.

Уже сообщалось, что в этом году было пресечено незаконное пересечение латвийско-белорусской границы 597 лицами. Семь человек были допущены в Латвию по гуманитарным соображениям.

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