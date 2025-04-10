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Кандидат в депутаты просит исключить его из списка - утверждает, что подпись подделана

Фото статьи
Фото: Edijs Pālens/LETA

В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) обратился один из кандидатов в депутаты на муниципальных выборах с просьбой исключить его из поданного списка, заявив, что его подпись в списке кандидатов, поданном в ЦИК, была подделана.

Не раскрывая имени, ЦИК сообщает, что кандидат заявил, что не намеревался баллотироваться от соответствующей партии на муниципальных выборах и считает, что его включение в список произошло без его согласия. По его словам, руководитель местного отделения партии самовольно изменил список кандидатов и отказался исключить его из списка.

В заявлении также указано, что публично доступный список кандидатов отличается от того, за который голосовали на собрании местного отделения партии.

ЦИК направила информацию о поступившем заявлении кандидата в Государственную полицию.

О случившемся также проинформирована избирательная комиссия соответствующего самоуправления, которой предстоит принять решение об исключении этого кандидата из списка.

Как сообщалось ранее, на муниципальные выборы подано 340 списков. Выборы состоятся в начале июня.

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