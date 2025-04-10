Кандидат в депутаты просит исключить его из списка - утверждает, что подпись подделана

Не раскрывая имени, ЦИК сообщает, что кандидат заявил, что не намеревался баллотироваться от соответствующей партии на муниципальных выборах и считает, что его включение в список произошло без его согласия. По его словам, руководитель местного отделения партии самовольно изменил список кандидатов и отказался исключить его из списка.

В заявлении также указано, что публично доступный список кандидатов отличается от того, за который голосовали на собрании местного отделения партии.

ЦИК направила информацию о поступившем заявлении кандидата в Государственную полицию.

О случившемся также проинформирована избирательная комиссия соответствующего самоуправления, которой предстоит принять решение об исключении этого кандидата из списка.

Как сообщалось ранее, на муниципальные выборы подано 340 списков. Выборы состоятся в начале июня.