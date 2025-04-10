"Коалиция желающих" обсуждает планы помощи Украине без участия США, но признает, что без них не обойтись

«Мы обсуждаем вариант, что полное прекращение огня может открыть путь к дипломатическому окончанию войны. Поэтому «Коалиция желающих» может появиться в Украине именно после того, как будет полное прекращение огня», — сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером во вторник.

На следующий день Зеленский заявил, что США должны отвечать за контроль режима прекращения огня, поделив при этом зоны ответственности с другими странами.

«Мы считаем, что самое главное, что может сделать американская сторона, — полное и безусловное прекращение огня. Тогда контролировать этот процесс будет легче со всех сторон. И за контроль должны отвечать американцы. И если они хотят разделить ответственность, мы это проговаривали с европейцами, они могут разделить ответственность при фокусировании и контроль исполнения режима», — сказал Зеленский.

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Проблема с этим предложением в том, что США как раз не хотят принимать участия в обеспечении гарантий для послевоенной Украины. Усилия США по принуждению России и Украины к мирному соглашению сходят на нет на фоне растущего разочарования явным нежеланием Москвы принять предложенные условия, новых требований Кремля и отсутствия признаков падения интенсивности военных действий, отмечает FT.