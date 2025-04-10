Видео Возвращение к жизни: в больнице RAKUS мужчина очнулся после 30 дней комы

То, что житель Видземе Атис дышит и говорит - это настоящее чудо. Сейчас он уже может и улыбнуться.

"Очень хорошо! Ну, не так уж хорошо, но жив! Я жив", - сказал мужчина.

После подключения к системе EKMO выживают 38-50% пациентов. Без нее не выжил бы никто.

"Но я ведь никогда не болел! Я даже не знаю, какие бывают лекарства! За 30 лет ни разу не был у врача", - рассказал Атис.

Скорее всего, причиной тяжелого воспаления легких стала пневмония, вызванная гриппом типа А.

Врач Атиса, главный специалист-анестезиолог и реаниматолог RAKUS Олег Шуба, объяснил: "Воспалением была охвачена вся поверхность легких".

"Атис был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, введен в искусственную кому, но и эти возможности уже были исчерпаны", - продолжил врач.

Поэтому было принято решение о подключении к системе EKMO. Она использует венозную кровь самого пациента, а функции сердца или легких выполняет аппарат.

"Других методов нет. Это максимальный шанс на выживание", - пояснил специалист.

Спутница жизни Атиса Юстине находилась рядом, когда он был в коме, разговаривала с ним.

"Разрешили быть рядом. Я ему все рассказывала. Только теперь он ничего не помнит", - сказала она.

Прошел месяц в коме, а жизнь продолжается. Друзья откликнулись и сдавали для Атиса кровь. Родные навещают мужчину, но ему очень не хватает четвероногого друга - собаки по кличке Фито.

Атиса еще ждет серьезная операция, а затем реабилитация.

"Он встанет на ноги. Все будет хорошо", - уверена Юстине.

Видео: Сюжет программы Panorāma