Видео Возвращение к жизни: в больнице RAKUS мужчина очнулся после 30 дней комы

Настоящее чудо - так о случившемся говорят как врачи Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS), так и семья самого пациента. Мужчина пришел в себя после 30 дней, проведенных в коме, будучи подключенным к системе EKMO - уникальному аппарату, который берет на себя функции легких или сердца больного, используя венозную кровь самого пациента. Это последний шанс в реанимации, когда других вариантов нет, и, к сожалению, не все пациенты способны выжить, сообщает портал lsm.lv со ссылкой на программу Латвийского телевидения Panorāma.
То, что житель Видземе Атис дышит и говорит - это настоящее чудо. Сейчас он уже может и улыбнуться.
"Очень хорошо! Ну, не так уж хорошо, но жив! Я жив", - сказал мужчина.
После подключения к системе EKMO выживают 38-50% пациентов. Без нее не выжил бы никто.
"Но я ведь никогда не болел! Я даже не знаю, какие бывают лекарства! За 30 лет ни разу не был у врача", - рассказал Атис.
Скорее всего, причиной тяжелого воспаления легких стала пневмония, вызванная гриппом типа А.
Врач Атиса, главный специалист-анестезиолог и реаниматолог RAKUS Олег Шуба, объяснил: "Воспалением была охвачена вся поверхность легких".
"Атис был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, введен в искусственную кому, но и эти возможности уже были исчерпаны", - продолжил врач.
Поэтому было принято решение о подключении к системе EKMO. Она использует венозную кровь самого пациента, а функции сердца или легких выполняет аппарат.
"Других методов нет. Это максимальный шанс на выживание", - пояснил специалист.
Спутница жизни Атиса Юстине находилась рядом, когда он был в коме, разговаривала с ним.
"Разрешили быть рядом. Я ему все рассказывала. Только теперь он ничего не помнит", - сказала она.
Прошел месяц в коме, а жизнь продолжается. Друзья откликнулись и сдавали для Атиса кровь. Родные навещают мужчину, но ему очень не хватает четвероногого друга - собаки по кличке Фито.
Атиса еще ждет серьезная операция, а затем реабилитация.
"Он встанет на ноги. Все будет хорошо", - уверена Юстине.
Видео: Сюжет программы Panorāma
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