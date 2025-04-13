Квир-теория, сексуальное образование и активизм: история Виктории Ткаченко

Она читает лекции по квир-теории, беседует со студентами о согласии, границах и сексуальном здоровье, организует марши 8 марта и верит, что даже один разговор может изменить ситуацию. Виктория Ткаченко - активистка, реализатор проектов и преподаватель, для которой "инклюзия" и "безопасность" - не абстрактные понятия, а реальная повседневная работа с молодыми людьми по всей Латвии. TVNET+ связался с Викторией, чтобы поговорить о квир-активизме, инклюзивном образовании и изменениях, происходящих в латвийском обществе.