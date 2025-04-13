Квир-теория, сексуальное образование и активизм: история Виктории Ткаченко

Почему многие люди продолжают верить в мифы о ВИЧ, несмотря на доступную информацию? Виктория заметила, что многие по-прежнему придерживаются таких убеждений, как: "Если ты сядешь на один диван с геем, то заразишься ВИЧ". Подобные утверждения являются не просто следствием недостатка знаний - они перекликаются с женоненавистничеством, гомофобией и более широкой средой предрассудков. "Например, многие люди говорят, что нельзя заразиться через оральный секс. Но затем в дело вступает рационализация: многим просто нравится заниматься этим без презерватива, и им удобнее верить, что риска заражения нет", - объясняет она.