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Квир-теория, сексуальное образование и активизм: история Виктории Ткаченко

Перевод: rus.tvnet.lv
Виктория Ткаченко
Виктория Ткаченко Фото: Olesja Garjutkina

Она читает лекции по квир-теории, беседует со студентами о согласии, границах и сексуальном здоровье, организует марши 8 марта и верит, что даже один разговор может изменить ситуацию. Виктория Ткаченко - активистка, реализатор проектов и преподаватель, для которой "инклюзия" и "безопасность" - не абстрактные понятия, а реальная повседневная работа с молодыми людьми по всей Латвии. TVNET+ связался с Викторией, чтобы поговорить о квир-активизме, инклюзивном образовании и изменениях, происходящих в латвийском обществе.

Почему многие люди продолжают верить в мифы о ВИЧ, несмотря на доступную информацию? Виктория заметила, что многие по-прежнему придерживаются таких убеждений, как: "Если ты сядешь на один диван с геем, то заразишься ВИЧ". Подобные утверждения являются не просто следствием недостатка знаний - они перекликаются с женоненавистничеством, гомофобией и более широкой средой предрассудков. "Например, многие люди говорят, что нельзя заразиться через оральный секс. Но затем в дело вступает рационализация: многим просто нравится заниматься этим без презерватива, и им удобнее верить, что риска заражения нет", - объясняет она.

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