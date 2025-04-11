Парламент Финляндии запретил россиянам приобретать недвижимость в стране

Парламент Финляндии единогласно одобрил законопроект, представленный правительством в феврале, согласно которому гражданам стран, "ведущих агрессивную войну и представляющих угрозу безопасности Финляндии", включая Россию, запрещается приобретение недвижимости на территории страны. Об этом сообщило Министерство обороны Финляндии.
Глава военного ведомства Антти Хякянен назвал принятие закона проявлением национального консенсуса. "Я считаю это решение крайне важным и испытываю удовлетворение от того, что парламент поддержал предложение, цель которого - укрепить национальную безопасность", - отметил министр. По его словам, этим шагом Финляндия направляет "четкий сигнал" о том, что правительство "не допустит дестабилизации страны".
Ограничения не будут распространяться на лиц, имеющих в Финляндии постоянный вид на жительство или статус постоянного жителя ЕС, выданный финскими властями. По словам Хякянена, сейчас правительство готовит дополнительный закон, который позволит вмешиваться и в уже приобретенные объекты недвижимости, если будет установлен их риск для нацбезопасности.
Ранее Министерство обороны Финляндии заявляло, что Россия представляет долгосрочную угрозу безопасности Европы, а приобретение недвижимости может быть инструментом враждебного влияния.
Еще в феврале министр Хякянен заявил о намерении запретить покупку недвижимости на территории Финляндии представителям "государств-агрессоров". Тогда он также подчеркнул, что власти учитывают возможность использования подставных лиц и иных схем с целью обхода запрета со стороны лиц с "ненадежным" гражданством.
Отношения между Россией и Финляндией резко ухудшились после начала полномасштабной войны в Украине. В ответ на это Финляндия приняла решение о вступлении в НАТО, став 31-м членом альянса. Кроме того, страна ужесточила визовые и миграционные правила для россиян и осенью 2023 года начала поэтапно закрывать пограничные пункты, объясняя это наплывом мигрантов из Ближнего Востока и Африки.
В начале апреля стало известно, что Финляндия вместе с Польшей и странами Балтии рассматривает возможность выхода из Оттавской конвенции, запрещающей производство, хранение, передачу и применение противопехотных мин, - в качестве ответа на растущую угрозу со стороны России.
В январе 2025 года Сейм Латвии одобрил аналогичный запрет на покупку недвижимости для граждан России и Беларуси. Похожая инициатива начала рассматриваться в Эстонии в июне 2024 года. В Литве соответствующие ограничения вступили в силу еще в 2023 году: россияне не могут приобретать недвижимость, если у них нет постоянного или временного вида на жительство, за исключением случаев наследования.
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