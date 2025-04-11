Парламент Финляндии запретил россиянам приобретать недвижимость в стране

Отношения между Россией и Финляндией резко ухудшились после начала полномасштабной войны в Украине. В ответ на это Финляндия приняла решение о вступлении в НАТО, став 31-м членом альянса. Кроме того, страна ужесточила визовые и миграционные правила для россиян и осенью 2023 года начала поэтапно закрывать пограничные пункты, объясняя это наплывом мигрантов из Ближнего Востока и Африки.

В начале апреля стало известно, что Финляндия вместе с Польшей и странами Балтии рассматривает возможность выхода из Оттавской конвенции, запрещающей производство, хранение, передачу и применение противопехотных мин, - в качестве ответа на растущую угрозу со стороны России.

В январе 2025 года Сейм Латвии одобрил аналогичный запрет на покупку недвижимости для граждан России и Беларуси. Похожая инициатива начала рассматриваться в Эстонии в июне 2024 года. В Литве соответствующие ограничения вступили в силу еще в 2023 году: россияне не могут приобретать недвижимость, если у них нет постоянного или временного вида на жительство, за исключением случаев наследования.