Готовясь к отражению российской агрессии, НАТО начинает создание военных 3D-карт

Угроза нарастающей агрессии со стороны России побудила страны НАТО начать подготовку к отражению возможного нападения уже не на расстоянии, а на своей собственной территории. И для этого необходимы точные карты, включая современные трехмерные. К их созданию уже подключены Вооруженные силы Франции.
После российского вторжения в Украину в 2022 году Франция разместила тысячу своих военнослужащих в румынском городе Чинку, который расположен к западу от Карпат. С восточной стороны - Молдова, а южнее течет Дунай, открывающий путь в Украину. По оценке румынского командования и штаба НАТО, именно по этой линии Россия теоретически могла бы попытаться вторгнуться на территорию Румынии. Об этом рассказал французский полковник в интервью Le Figaro.
Именно поэтому картографический полк инженерной бригады Франции приступил к совместной работе с румынским агентством картографии над обновлением топографических данных в этом регионе, сообщает издание. "Союзникам необходимо иметь самое актуальное представление о предполагаемом будущем театре боевых действий, - заявил полковник. - Нам нужно знать, где могут быть размещены оружейные системы, какие объекты будут иметь тактическое значение, каковы маршруты передвижения, инженерные ограничения - все, что важно для оперативной мобильности".
Новые карты включают так называемые "высотные точки" - водонапорные башни, колокольни и другие сооружения, которые при необходимости могут служить ориентиром для артиллеристов. Создана также карта с возможными маршрутами передвижения военной техники. Для ее составления был использован аналог "гугломобиля" - автомобиля с камерами и радарами, позволяющий создать 3D-модель местности. Это усовершенствованная версия технологии, применяемой Google в своих навигационных сервисах.
На этих картах отображаются не только дороги, но и инженерные сооружения - все, что представляет интерес для военных, но обычно отсутствует на гражданских топографических картах. Для труднодоступных участков местности используются беспилотники.
Страны восточного фланга НАТО активно укрепляют свои оборонительные возможности. Разведка и военные специалисты считают, что через несколько лет Россия может быть готова к нападению на само НАТО. И если война в Украине завершится миром, у Москвы может появиться окно возможностей для перевооружения и восстановления армии - что лишь повысит риск будущей агрессии.
По этой причине Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия рассматривают возможность выхода из Оттавской конвенции, запрещающей производство, хранение и применение противопехотных мин, с целью заминировать свои границы.
В декабре 2024 года Еврокомиссия сообщила о решении выделить 170 миллионов евро шести странам, граничащим с Россией и Беларусью, на укрепление пограничной безопасности.
А в марте 2025 года Европейский союз утвердил программу модернизации вооруженных сил стран региона с общим бюджетом в 800 миллиардов евро.
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