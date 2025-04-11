Готовясь к отражению российской агрессии, НАТО начинает создание военных 3D-карт

После российского вторжения в Украину в 2022 году Франция разместила тысячу своих военнослужащих в румынском городе Чинку, который расположен к западу от Карпат. С восточной стороны - Молдова, а южнее течет Дунай, открывающий путь в Украину. По оценке румынского командования и штаба НАТО, именно по этой линии Россия теоретически могла бы попытаться вторгнуться на территорию Румынии. Об этом рассказал французский полковник в интервью Le Figaro.

Именно поэтому картографический полк инженерной бригады Франции приступил к совместной работе с румынским агентством картографии над обновлением топографических данных в этом регионе, сообщает издание. "Союзникам необходимо иметь самое актуальное представление о предполагаемом будущем театре боевых действий, - заявил полковник. - Нам нужно знать, где могут быть размещены оружейные системы, какие объекты будут иметь тактическое значение, каковы маршруты передвижения, инженерные ограничения - все, что важно для оперативной мобильности".