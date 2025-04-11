Сейчас у нас есть информация, что как минимум несколько сотен граждан Китая сражаются в составе российских оккупационных сил", - сказал Зеленский.

"Это означает, что Россия явно намерена продолжать войну - даже ценой жизней граждан другой страны", - подчеркнул он.

"[Российский диктатор Владимир] Путин остался недоволен северокорейскими военными. И теперь он пытается восполнить дефицит, привлекая уже другую нацию - китайцев", - продолжил президент Украины.

"Но как долго он сможет это продолжать? Мы должны действовать сообща, чтобы такие вопросы больше не решались волей Москвы, а были следствием коллективного давления на нее. Только так можно добиться результата", - добавил Зеленский.

Он также подчеркнул необходимость думать о будущем - о том, какие условия заставят Россию завтра выбрать дипломатию и мир. Это должно происходить параллельно с поддержкой украинской армии и сохранением санкционного давления на Москву.

"Это наш общий исторический выбор - Европы, США, НАТО. Спасибо всем, кто понимает, насколько важно увеличивать оборонные расходы в Европе и усиливать сотрудничество в сфере оборонной промышленности", - заявил Зеленский.