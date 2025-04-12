Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф встретился с Путиным в Санкт-Петербурге

«Россия должна начать действовать. Слишком много людей гибнет, тысячи в неделю, в ужасной и бессмысленной войне — войне, которая никогда не должна была произойти и не произошла бы, если бы я был президентом», — написал он в своей соцсети Truth Social.

«Еще один шаг»

Днем Уиткофф встретился с Кириллом Дмитриевым Фото: Reuters

Перед встречей пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что прорывов от нее ожидать не стоит.

По его словам, на переговорах обсуждались вопросы урегулирования в Украине и возможная встреча лидеров России и США.

Во время переговоров Путина и Уиткоффа Песков не исключил, что по итогам встречи возможен телефонный разговор Путина с Дональдом Трампом.

До сих пор публично было объявлено о двух телефонных разговорах Путина и Трампа после того, как президент США занял свой пост.

Российско-американские переговоры без участия президентов дважды — в феврале и марте — проходили в Саудовской Аравии. Кроме того, в Стамбуле проходили консультации об улучшении дипломатических отношений Москвы и Вашингтона.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сказала на брифинге в пятницу, что встреча Уиткоффа с Путиным — это «еще один шаг в переговорном процессе» для завершения войны в Украине.