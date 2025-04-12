Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф встретился с Путиным в Санкт-Петербурге

Российский диктатор Владимир Путин в третий раз встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Переговоры, которые прошли в здании Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина, продолжались более четырех часов.
Визит заранее официально не объявляли — встречу Путина и Уиткоффа анонсировало американское издание Axios, ссылаясь на источники.
В пятницу посланник Трамп прилетел в Санкт-Петербург, где Путин в четверг проводил совещание по развитию ВМФ.
Первым делом Уиткофф провел встречу с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, который выступает в роли представителя Путина на российско-американских переговорах. Ранее Дмитриев совершил визит в Вашингтон.
Затем посланник Трампа в сопровождении Дмитриева посетил Большую хоральную синагогу и Исаакиевский собор, после чего его принял Путин.
Это третья встреча Уиткоффа и Путина. До этого Уиткофф был в Москве 11 февраля и 13 марта.
Накануне Россия и США провели обмен двумя заключенными, в частности, Ксения Карелина, гражданка обеих стран, осужденная по делу о донате украинскому фонду, смогла вернуться в Америку.
Во время первого визита Уиткоффа был освобожден американский учитель Марк Фогель.
Когда его посланник уже был в Петербурге, Трамп косвенным образом подтвердил сообщения американских СМИ о том, что он недоволен медленным продвижением украинского урегулирования.
«Россия должна начать действовать. Слишком много людей гибнет, тысячи в неделю, в ужасной и бессмысленной войне — войне, которая никогда не должна была произойти и не произошла бы, если бы я был президентом», — написал он в своей соцсети Truth Social.
«Еще один шаг»
Перед встречей пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что прорывов от нее ожидать не стоит.
По его словам, на переговорах обсуждались вопросы урегулирования в Украине и возможная встреча лидеров России и США.
Во время переговоров Путина и Уиткоффа Песков не исключил, что по итогам встречи возможен телефонный разговор Путина с Дональдом Трампом.
До сих пор публично было объявлено о двух телефонных разговорах Путина и Трампа после того, как президент США занял свой пост.
Российско-американские переговоры без участия президентов дважды — в феврале и марте — проходили в Саудовской Аравии. Кроме того, в Стамбуле проходили консультации об улучшении дипломатических отношений Москвы и Вашингтона.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сказала на брифинге в пятницу, что встреча Уиткоффа с Путиным — это «еще один шаг в переговорном процессе» для завершения войны в Украине.
Трамп регулярно обращается к Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием сесть за стол переговоров. Путин отказался от предложения о безоговорочном прекращении огня, однако во втором телефонном разговоре поддержал идею Трампа о приостановке воздушных ударов по энергообъектам в Украине и России.
Москва и Киев обвиняют друг друга в нарушении провозглашенного моратория. Россия продолжает наносить удары, в том числе по жилым кварталах в городах Украины. Жертвами ракетной атаки неделю назад стали 20 жителей Кривого Рога, в том числе девять детей.
Если к концу месяца не будет достигнуто перемирие, Трамп может пойти на дополнительные санкции против России либо через исполнительную власть, либо попросив Конгресс принять новое санкционное законодательство, сообщил ранее источник издания Axios.
Издание напоминает, что Трамп расстроился из-за того, что переговоры не достигли большого прогресса в последние недели, и в какой-то момент сказал, что «взбешен» комментариями Путина по поводу Украины. Путин тогда в очередной раз поставил под сомнение легитимность украинского президента Владимира Зеленского.
На российско-американских переговорах в Саудовской Аравии была одобрена инициатива о безопасном судоходстве в Черном море. Однако Россия потребовала в качестве условия сделки отмену санкция на экспорт сельскохозяйственной продукции и удобрений. Зеленский призывал сохранить санкции. Никаких изменений в отношении западных санкций с тех пор не произошло.
Одновременно Вашингтон добивается от Киева заключения соглашения о недрах, выдвигаю условиях, которые в Киеве считают неприемлемыми. Технические переговоры на эту тему должны начаться на этой неделе.
«Быстрый способ»
В пятницу, пока шли переговоры в Санкт-Петербурге, агентство Reuters сообщило, что именно Уиткофф рекомендовал Дональду Трампу после предыдущего визита в Россию в марте.
По информации источников Reuters, спустя «менее 48 часов» после визита в Москву спецпосланник встретился с президентом США в Белом доме и сказал, что самый быстрый способ разрешить конфликт — это признать за Россией владение четырьмя регионами на востоке Украины, которые Москва аннексировала в 2022 году (ни один из них она полностью не контролирует).
Путин, говоря о своих условиях урегулирования конфликта, в прошлом также настаивал на признании российскими Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, уточняя, что имеет в виду всю территорию в их административных границах.
По словам двух источников Reuters, на той встрече также присутствовал спецпосланник по Украине Кит Келлог, и он возразил Уиткоффу, сказав, что Киев никогда не согласится уступить эти территории.
По итогам встречи Трамп никаких решений не принял, пишет Reuters.