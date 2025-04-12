Взрыв у офиса компании в Афинах, связанной с железнодорожной катастрофой в Греции

Полиция заявила, что анонимный звонок заранее предупредил греческие СМИ об этом нападении, произошедшем рядом с оживленной автомагистралью.

Взрыв произошел в районе, где находятся отели, рестораны и туристические объекты. Сообщений о пострадавших не поступало, здание офиса Hellenic Train также, по-видимому, не пострадало.

Взрывное устройство было спрятано в рюкзаке, который находился на скутере без номерных знаков. Как сообщили газета Efsyn и новостной сайт Zougla, получившие предупреждающий звонок, саперное подразделение полиции прибыло слишком поздно, чтобы обезвредить устройство до его взрыва.

Подобный взрыв произошел у здания Министерства труда Греции в феврале 2024 года.

В феврале 2023 года в центральной части Греции в результате столкновения пассажирского и грузового поездов, которым было разрешено двигаться по одним и тем же путям, погибли 57 человек.

Эта катастрофа спровоцировала забастовки и сотни протестов, прошедших в этом году как в Греции, так и за ее пределами. В связи с этим в прошлом и в марте текущего года были инициированы два голосования о недоверии, которые правительство Греции, возглавляемое консерваторами, пережило.

По факту катастрофы возбуждено дело в отношении более чем 40 человек, однако судебный процесс ожидается не раньше конца года.

Оппозиционные партии заявляют, что бывший государственный министр Христос Триантопулос, направленный премьер-министром Кириакосом Мицотакисом на место трагедии, приказал его расчистить, уничтожив тем самым важные улики.

В пятницу парламент проголосовал за привлечение Триантопулоса к ответственности за возможное превышение должностных полномочий.