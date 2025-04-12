Как в Риге продают и покупают огороды?

Согласно правилам, те муниципальные огороды в Риге, которые не используются, нужно вернуть городу. Но на практике они становятся объектом неформальной торговли. Некоторые арендаторы находят лазейку в системе: оформляют участок в аренду у самоуправления, а затем фактически передают его третьим лицам за деньги. Об этом сообщает портал LSM+.
Журналист LSM+ под видом покупателя пообщался с одним из таких частных лиц, предлагавших "право аренды" на огород в Даугавгриве.
В объявлении в социальных сетях были размещены фотографии участка и указано, что на территории есть вода. Во время разговора продавец предлагала "купить" муниципальный огород за 8 тысяч евро.
Она уверена, что переоформление участка возможно и пройдет без проблем, но это не так, отмечает портал LSM+.
"Нельзя никому передавать право пользования этой муниципальной земли! А также всего, что на ней находится.
Проблема в том, что очень трудно идентифицировать человека, который подает объявление. Например, в ss.lv мы пишем запрос, чтобы они изъяли со своего портала. Почти каждую неделю пишем, но не чаще. Но они появляются снова и снова. И мы проводим расследование. Звоним и представляемся покупателем, чтобы понять, где это находится", - рассказала порталу представитель Рижской городской думы Сандра Пуките.
Если договор аренды заключен с конкретным человеком, нарушителя легко выявить, а в случае коллективных договоров с огородными обществами это сложнее. Но если Рижская дума найдет нарушителя аренды, то расторгнет договор.
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