Как в Риге продают и покупают огороды?

Журналист LSM+ под видом покупателя пообщался с одним из таких частных лиц, предлагавших "право аренды" на огород в Даугавгриве.

В объявлении в социальных сетях были размещены фотографии участка и указано, что на территории есть вода. Во время разговора продавец предлагала "купить" муниципальный огород за 8 тысяч евро.

Она уверена, что переоформление участка возможно и пройдет без проблем, но это не так, отмечает портал LSM+.

"Нельзя никому передавать право пользования этой муниципальной земли! А также всего, что на ней находится.

Проблема в том, что очень трудно идентифицировать человека, который подает объявление. Например, в ss.lv мы пишем запрос, чтобы они изъяли со своего портала. Почти каждую неделю пишем, но не чаще. Но они появляются снова и снова. И мы проводим расследование. Звоним и представляемся покупателем, чтобы понять, где это находится", - рассказала порталу представитель Рижской городской думы Сандра Пуките.

Если договор аренды заключен с конкретным человеком, нарушителя легко выявить, а в случае коллективных договоров с огородными обществами это сложнее. Но если Рижская дума найдет нарушителя аренды, то расторгнет договор.