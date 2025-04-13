Обеспечение безопасности Эстонии начинается в Вырумаа, где завершается строительство инфраструктуры на восточной границе, развивается полигон Сил обороны, и вскоре начнется строительство зоны бункеров. Мы должны уметь объяснить это особое положение остальной части Эстонии, чтобы люди оставались здесь и не уезжали, говорит начальник пограничного управления Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны, полковник полиции Меэлис Саарепуу, проживающий в Вырумаа, пишет Rus.Postimees .

- Мы действительно часто сталкиваемся с дикой природой, и это делает нашу работу особенно интересной. Во время ледохода, например, можно увидеть орланов-белохвостов на льдинах, а в лесу перед камерой могут появиться рысь, медведь или лось. Такие моменты всегда вызывают сильные эмоции. Специального обучения в этой области у нас нет, но пограничники старшего поколения, многие из которых охотники, обладают необходимыми знаниями и навыками. Их опыт показывает, что дикие животные предпочитают избегать встречи с человеком, если у них есть такая возможность.