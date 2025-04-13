Обеспечение безопасности Эстонии начинается в Вырумаа, где завершается строительство инфраструктуры на восточной границе, развивается полигон Сил обороны, и вскоре начнется строительство зоны бункеров. Мы должны уметь объяснить это особое положение остальной части Эстонии, чтобы люди оставались здесь и не уезжали, говорит начальник пограничного управления Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны, полковник полиции Меэлис Саарепуу, проживающий в Вырумаа, пишет Rus.Postimees.
- В конце марта в районе Вярска был замечен медведь, страдающий от чесотки. Насколько подготовлены пограничники к возможной атаке дикого животного?