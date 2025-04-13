Эстония: Танкер "теневого флота" РФ не может продолжить плавание без решения юрвопросов

Власти Эстонии не позволят следовавшему в Россию нефтяному танкеру Kiwala продолжить плавание, пока не будут решены юридические вопросы и проблемы, связанные с безопасностью судоходства.
Власти Эстонии заявили, что не позволят следовавшему в Россию нефтяному танкеру Kiwala, который, как считается, принадлежит к "теневому флоту" РФ, продолжить плавание, пока не будут решены различные юридические вопросы и проблемы, связанные с безопасностью судоходства. Об этом в субботу, 12 апреля, сообщило агентство AFP.
Директор морской службы Департамента транспорта Эстонии Кристьян Труу уточнил, что было выявлено 40 проблем, 23 из которых связаны с документами, остальные - с мореходными качествами судна. "Мы не можем позволить судну продолжить плавание, поскольку безопасность мореплавания и окружающей среды не может быть гарантирована", - указал Труу.
Танкер снят с регистрации в Джибути
Документы, представленные во время первоначальной проверки, указывали, что Kiwala ходит под флагом Джибути. Однако эта африканская страна сообщила, что сняла танкер с регистрации.
Судно стоит на якоре в заливе Мууга в Балтийском море у северного побережья Эстонии и остается под наблюдением Военно-морских сил этой страны. Kiwala находится под санкциями Канады, Европейского Союза, Швейцарии и Великобритании и направлялся в российский порт Усть-Луга, сообщили эстонские власти.
Эстония: Большинство членов экипажа - выходцы из КНР и Мавритании
Начальник Департамента полиции и погранохраны Эстонии Вейко Коммусаар сообщил, что капитан судна - китаец, а большинство членов экипажа из 24 человек - выходцы из КНР и Мавритании.
По данным эстонской газеты Postimees, танкер принадлежит компании Tirad Shipping Inc., которая имеет только одно судно и зарегистрирована на Маврикии.
Задержание Kiwala
О задержании танкера Kiwala силами обороны Эстонии Postimees сообщила 11 апреля. Целью задержания власти страны назвали проверку документов и юридического статуса судна.
Украинский портал War Sanctions уточнил, что Kiwala перевозит российские нефть и нефтепродукты в третьи страны.
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна также назвал Kiwala судном "теневого флота". "Мы действуем координированно и целенаправленно ради нашей безопасности и окружающей среды и реализуем свое право проверять суда, проходящие через экономическую зону Эстонии, в случае подозрений", - привел слова Цакхны портал ERR.ee.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!