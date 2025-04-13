Эстония: Танкер "теневого флота" РФ не может продолжить плавание без решения юрвопросов

Власти Эстонии заявили, что не позволят следовавшему в Россию нефтяному танкеру Kiwala, который, как считается, принадлежит к "теневому флоту" РФ, продолжить плавание, пока не будут решены различные юридические вопросы и проблемы, связанные с безопасностью судоходства. Об этом в субботу, 12 апреля, сообщило агентство AFP.

Директор морской службы Департамента транспорта Эстонии Кристьян Труу уточнил, что было выявлено 40 проблем, 23 из которых связаны с документами, остальные - с мореходными качествами судна. "Мы не можем позволить судну продолжить плавание, поскольку безопасность мореплавания и окружающей среды не может быть гарантирована", - указал Труу.

Танкер снят с регистрации в Джибути

Документы, представленные во время первоначальной проверки, указывали, что Kiwala ходит под флагом Джибути. Однако эта африканская страна сообщила, что сняла танкер с регистрации.