Позитивные и конструктивные: как прошли первые переговоры Ирана и США при Трампе?

«Мы намерены достичь справедливого и уважительного соглашения на равных, — пояснил Арагчи. — Если той же позиции будет придерживаться и другая сторона, надеюсь, нам удастся отыскать общую перспективу, которая даст нам возможность вести переговоры».

По его словам, остальные приехавшие с ним в Оман иранские делегаты «являются экспертами в этой конкретной области и имеют опыт переговоров по этому вопросу».

Президент США Дональд Трамп встречается с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Овальном кабинете Белого дома Фото: Reuters

Нетаньяху предлагает заключить с Ираном «сделку наподобие ливийской», имея в виду, что в рамках соглашения, достигнутого с западными державами в 2003 году, Ливия при Муаммаре Каддафи согласилась полностью отказаться от своей программы создания оружия массового поражения.

Для Ирана такой вариант представляется совершенно неприемлемым.

Иранские чиновники дали понять, что обсуждать на переговорах готовы исключительно ядерную программу своей страны, а не более широкие вопросы ее оборонного потенциала — например, программу создания баллистических ракет.

Накануне переговоров в пятницу Трамп заявил, что хочет, чтобы Иран «был прекрасной, великой, счастливой страной — но ядерного оружия у него быть не может».

Трамп предупредил, что в случае провала переговоров США оставляют за собой право применить военную силу, хотя Иран неоднократно заявлял, что не будет вести переговоры под давлением.

Впрочем, под огромным давлением проходят и текущие переговоры.