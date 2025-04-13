В Латвии будет создана новая военная база и учебный центр Земессардзе

В поселке Апгулде Добельского края на территории бывшего профессионального училища создадут новую военную базу. В субботу, 12 апреля, там в торжественной церемонии строителям передали капсулу времени, которую заложат под флагштоком, сообщает портал lsm.lv.
Апгулде станет опорным пунктом 51-го пехотного батальона Земессардзе, а в помещениях будет создан учебный центр для добровольцев. Новый центр подготовки земессаргов будет построен на базе уже существующей инфраструктуры, используя как учебные помещения, так и жилые здания бывшего профессионального училища.
Училище не работает уже несколько лет, а идея разместить штаб 51-го пехотного батальона Земессардзе возникла еще в 2017 году. Помимо штаба здесь разместится и более крупный учебный центр Земессардзе.
Командующий Национальными вооруженными силами (НВС) генерал-майор Каспар Пуданс, подчеркнул, что выбранное место полностью соответствует нуждам.
"Это наиболее подходящий объект. Тут уже есть определенная инфраструктура, которую просто нужно перестроить, чтобы она соответствовала нашим нуждам, - отметил Пуданc.
"Рад, что наконец мы до этого дошли. У НВС есть учебные центры регулярных сил - в Алуксне, Цесисе, несколько в Риге, в Лиепае и Лиелварде - различные центры подготовки специалистов. Но этот центр будет уникален тем, что он предназначен для Земессардзе, наших добровольных защитников страны", - подчеркнул Пуданc.
Переоборудование бывшего училища под нужды армии предполагает перестройку старых зданий. Возможно, будет возведено и новое здание, если возникнет такая необходимость.
"Первая очередь нужно привести в порядок существующую инфраструктуру, перестроить ее, чтобы земессарги могли приезжать, проводить время и, при необходимости, оставаться там на период учебы, - сказал министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные"). - Это будет опорный пункт, где в первую очередь начнем с учебных классов, но расширение вполне возможно".
Дальнейшее развитие предусматривает строительство складов, а также может быть создан тир.
"Этот тир будет комплексным: будет тир на 300 метров, на 100 метров и на 25 метров, - рассказал командир 51-го пехотного батальона Земессардзе майор Айвис Вацерс. - Здесь можно будет проводить самые разные занятия. Это будет универсальный тир, возможно, единственный такого рода в Латвии".
Строительство первой очереди базы обеспечит компания Bildberg за 14,5 миллиона евро.