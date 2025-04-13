В Латвии будет создана новая военная база и учебный центр Земессардзе

Апгулде станет опорным пунктом 51-го пехотного батальона Земессардзе, а в помещениях будет создан учебный центр для добровольцев. Новый центр подготовки земессаргов будет построен на базе уже существующей инфраструктуры, используя как учебные помещения, так и жилые здания бывшего профессионального училища.

Училище не работает уже несколько лет, а идея разместить штаб 51-го пехотного батальона Земессардзе возникла еще в 2017 году. Помимо штаба здесь разместится и более крупный учебный центр Земессардзе.

Командующий Национальными вооруженными силами (НВС) генерал-майор Каспар Пуданс, подчеркнул, что выбранное место полностью соответствует нуждам.

"Это наиболее подходящий объект. Тут уже есть определенная инфраструктура, которую просто нужно перестроить, чтобы она соответствовала нашим нуждам, - отметил Пуданc.

"Рад, что наконец мы до этого дошли. У НВС есть учебные центры регулярных сил - в Алуксне, Цесисе, несколько в Риге, в Лиепае и Лиелварде - различные центры подготовки специалистов. Но этот центр будет уникален тем, что он предназначен для Земессардзе, наших добровольных защитников страны", - подчеркнул Пуданc.