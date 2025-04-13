Кандидат в депутаты Эмиль Якринс ("Латвия на первом месте") является одним из обвиняемых по делу о пассажирских перевозках минибусами, которое нанесло Риге ущерб в размере 10 млн евро. Это дело прокурор может в скором времени направить в суд.

На место в Рижской думе надеется и Леонид Логинов, осужденный четыре года назад за злоупотребление служебным положением и незаконное пожертвование Лиепайскому морскому колледжу. В беседе с De Facto Логинов заявил, что и сейчас испытывает гордость за свои действия.

Из выводов передачи следует, что на выборах баллотируются как минимум 10 политиков, вина которых в свое время была доказана, но теперь уже судимость погашена. Двое из них - бывшие депутаты Сейма, которых обвинили в выманивании транспортных компенсаций - Алдис Адамович ("Единство") теперь баллотируется под первым номером в списке в Прейльском крае, а Аскольд Клявиньш - первый в списке Латвийской зеленой партии (ЛЗП) в Лиепае. Они не видят своей вины. "Во-первых, я считаю, что это был политический заказ. И я до сих пор так считаю, потому что такое разбирательство, как у меня, вели… Я совершенно с этим не согласен, нечестно и несправедливо это было. И во-вторых, я могу сказать, что эта судимость погашена", - сказал Адамович. "Я отбыл наказание, деньги вернул. И дальше уже тогда избиратели решат", - сказал Клявиньш.