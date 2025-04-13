На этих муниципальных выборах почти 6000 кандидатов надеются быть избранными в краевую или городскую думу. Как подсчитала передача Латвийского телевидения De Facto, по меньшей мере 14 из них сейчас находятся на скамье подсудимых. В отношении еще 10 политиков ведется расследование в связи с предполагаемыми нарушениями. А есть еще по десять таких политиков, вина которых не доказана, и тех, кто когда-то был признан виновным в уголовных преступлениях, но теперь судимость снята.
Лидеры партии "Согласие" во время предвыборной кампании вновь собираются кормить жителей сахарной ватой и рассказывать, что Рига нуждается в срочном спасении. Но именно за время правления "Согласия" заведено несколько дел по подозрению в фиктивном трудоустройстве. Из них в суде сейчас находится дело о мошенничестве Рижского бюро развития туризма. На скамье подсудимых оказался и кандидат в депутаты от "Согласия" Максим Толстой.
Полиция еще расследует дело в отношении предполагаемых фиктивных работников в Rīgas satiksmе. Среди консультантов были и нынешние кандидаты в депутаты, хотя и из разных партий - Александр Саковскис ("Согласие"), Сандрис Бергманис ("Согласие"), Виктор Пашков (Латвийская социалистическая партия), Валерий Кононов (Sarauj, Latgale!). В отношении еще четырех кандидатов - Валерия Петрова ("Стабильности!"), Игоря Соловьева ("Согласие"), Владимира Фролова (Латвийская социалистическая партия), Виталия Дубова ("Честь служить Риге!"/СЗК) - по делу о фиктивном трудоустройстве на предприятиях Rīgas Centrāltirgus, Rīgas namu pārvaldnieks и Getliņi Eko полиция не собрала достаточных доказательств и прекратила процесс. Они тоже примут участие в выборах.
Кандидат в депутаты Эмиль Якринс ("Латвия на первом месте") является одним из обвиняемых по делу о пассажирских перевозках минибусами, которое нанесло Риге ущерб в размере 10 млн евро. Это дело прокурор может в скором времени направить в суд.
На место в Рижской думе надеется и Леонид Логинов, осужденный четыре года назад за злоупотребление служебным положением и незаконное пожертвование Лиепайскому морскому колледжу. В беседе с De Facto Логинов заявил, что и сейчас испытывает гордость за свои действия.
Из выводов передачи следует, что на выборах баллотируются как минимум 10 политиков, вина которых в свое время была доказана, но теперь уже судимость погашена. Двое из них - бывшие депутаты Сейма, которых обвинили в выманивании транспортных компенсаций - Алдис Адамович ("Единство") теперь баллотируется под первым номером в списке в Прейльском крае, а Аскольд Клявиньш - первый в списке Латвийской зеленой партии (ЛЗП) в Лиепае. Они не видят своей вины. "Во-первых, я считаю, что это был политический заказ. И я до сих пор так считаю, потому что такое разбирательство, как у меня, вели… Я совершенно с этим не согласен, нечестно и несправедливо это было. И во-вторых, я могу сказать, что эта судимость погашена", - сказал Адамович. "Я отбыл наказание, деньги вернул. И дальше уже тогда избиратели решат", - сказал Клявиньш.
Начатое Европейской прокуратурой расследование об использовании европейских фондов не остановило старт нескольких кандидатов в Екабпилсском крае, а именно Райвиса Рагайниса (ЛЗП), Карлиса Старса (Нацобъединение), Мариса Димантса (Екабпилсская региональная партия), а также в Валкском крае - Вентса Армандса Крауклиса (Видземская партия) и в Валмиерском крае - Яниса Байкса ("Валмиере и Видземе"). До сих пор не прозвучала новость о том, что и лидер списка Леонид Сальцевич (Екабпилсская региональная партия) сейчас на скамье подсудимых, так как, согласно обвинению, в 2021 году в интересах общества "Баскетбольный клуб "Екабпилс" подделал его годовой отчет. Сальцевич возлагает вину на компанию, с которой был заключен договор. "Может быть, там какая-то безответственная моя деятельность, я не знаю. Это пусть скажут в суде, но сейчас я не осужден", - подчеркнул кандидат в депутаты Леонид Сальцевич.
В суде есть еще дело бывшего мэра Екабпилса Айвара Крапса ("Латвия на первом месте"). Его обвиняют в мошенничестве. Свою кандидатуру на голосование в Екабпилсе выдвинул Айвис Василевскис ("Объединение "Младолатыши"), который два года назад признал свою вину по делу об оправдании начатой Россией войны в Украине, а также провоцировании национальной ненависти. Год назад его по этой причине не допустили к борьбе за место в Европарламенте. Пройдет ли он и другие кандидаты в этом году, оценит Информационный центр МВД.
За свою правоту в суде еще борется Айнарс Шлесерс ("Латвия на первом месте"). Обвинительный приговор во второй инстанции зачитан депутату Вентспилсской думы Айвару Лембергсу ("Латвии и Вентспилсу"), вице-мэру Кекавы Айгару Витолсу (СЗК), бывшему исполнительному директору Талсинского самоуправления Иеве Креке ("Мы - Талси и краю") и мэру Марупе Андрею Энце (Латвийское объединение регионов). "Если бы я чувствовал себя виноватым, я бы не стал баллотироваться. Но поскольку я не чувствую себя вообще виноватым, то я баллотировался, конечно", - сказал Энце.
На муниципальных выборах, в отличие от парламентских, требования не столь жесткие. В законе говорится, что баллотироваться не могут наказанные за тяжкое или особо тяжкое преступление. Так что если за менее тяжкое преступление - можно. За выравнивание требований выступает "Общество за открытость - Delna". "В самоуправлении те же финансовые средства обращаются в довольно крупном размере, и если требования к лицам, которые решают вопрос об использовании этих средств, отличаются, то не складывается по-настоящему равная ситуация", - признала исполняющая обязанности директора общества Криста Асмуса.
Глава департамента государственного права Министерства юстиции Санита Мертена пояснила, что общество информировано о наказанных политиках и жители могут выбрать, хотят ли они видеть такое наказанное лицо в качестве своего представителя в самоуправлении или не хотят. В свою очередь, на выборах в Сейм планка выше, так как существует больше возможностей угрозы государственному строю.
Однако на данный момент общественность осведомлена лишь настолько, насколько об этих случаях сообщают средства массовой информации. На сайте ЦИК этой информации нет. О количестве кандидатов, имеющих судимость за менее тяжкие преступления, которым все же позволили баллотироваться, Информационный центр не предоставил сведений передаче De Facto. "Это решение законодателя, какой спектр сведений на каких выборах требовать от кандидата", - сказал секретарь Центральной избирательной комиссии Ритварс Эглайс.
Подготовленный De Facto список актуальных и исторических данных процессов над кандидатами прокомментировала ассоциированный профессор факультета социальных наук Рижского университета им. Страдиня Вия Силе, много лет преподававшая курс политической этики. "На мой взгляд, наряду с моральным правом этот человек, претендующий на деятельность в публичном пространстве, должен быть обязан оценить себя с моральной точки зрения. Имею ли я моральное право претендовать на эту должность? И приведенные вами примеры, на мой взгляд, очень четко отвечают на этот вопрос. На самом деле у меня такого морального права нет и быть не может", - сказала Вия Силе.
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