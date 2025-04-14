На пост председателя Верховного суда выдвинут его нынешний руководитель Струпишс

За выдвижение Струпишса на пост председателя проголосовало более половины, или 17 присутствующих судей.

Решение о повторном назначении Струпишса на пост председателя Верховного суда еще предстоит принять Сейму.

Как сообщалось, ранее Совет юстиции поддержал выдвижение на пост председателя Верховного суда всех трех кандидатов: действующего председателя Айгара Струпишса, сенатора департамента административных дел Рудите Видуши и сенатора департамента гражданских дел Алдиса Лавиньша.

Кандидатуру Струпишиса выдвинули председатель департамента гражданских дел Нормундс Салениекс и председатель департамента уголовных дел Анита Полякова.

Видуша была выдвинута большинством сенаторов департамента административных дел.

Сенатор Лавиньш сам выдвинул свою кандидатуру.

Первый срок полномочий Струпишса на посту председателя Верховного суда заканчивается 15 июня.