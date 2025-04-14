В Межапарк по проспекту Остас можно будет въезжать только по пропускам

Новый порядок предусматривает, что в дальнейшем въезд на территорию Межапарка со стороны станции Мангали по проспекту Остас будет разрешен только для транспортных средств, номера которых будут заранее зарегистрированы и которые получили электронное разрешение на въезд.

Его выдают Rīgas meži и Северорижское культурное объединение.

На территории установлены новые технические средства организации движения - дорожные знаки и автоматические шлагбаумы с системой распознавания номерных знаков, которые будут контролировать доступ и поток транспорта.

Эти решения позволят сохранить Межапарк как место культуры и отдыха, в свою очередь жители, предприниматели и поставщики смогут въезжать на территорию с пропуском.

Введенные ограничения - часть долгосрочного плана управления, чтобы обеспечить безопасную среду для пешеходов, велосипедистов и семьей с детьми, а также в целях сокращения загрязнений.

Чтобы получить разрешение на въезд, необходимо подать заполненную заявку на сайте Rīgas meži или лично, предварительно договорившись о времени.