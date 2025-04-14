Минобразования ответило на критику по поводу централизованных экзаменов для девятиклассников

Перечислив запланированные меры поддержки школьников и педагогов, представитель ведомства упомянула о введении выравнивающего учебного года. Сейчас трехлетние программы профобразования можно освоить только после получения основного образования. IZM предлагает изменить этот порядок: позволить учиться по этим программам школьникам, не сдавшим один экзамен, которые могли бы параллельно осваивать предмет, по которому им не хватает знаний.

Неудачливых выпускников основной школы могли бы принять как минимум семь профессиональных училищ, в которых можно освоить такие профессии, как парикмахер, сварщик, помощник повара и специалист по деревообработке.

С таким предложением IZM выступило еще в конце 2023 года, но реализация замысла задержалась. Теперь IZM намерено осуществить его с 2026/2027 учебного года.

"Эту задачу невозможно было выполнить за очень короткий период времени", - признала представитель ведомства.

Как сообщалось, за месяц до централизованных экзаменов в девятых классах IZM решило и в этом году не повышать минимальный порог для сдачи централизованных экзаменов в девятых классах и сохранить его на уровне 10%.