Минобразования ответило на критику по поводу централизованных экзаменов для девятиклассников

Министерство образования и науки (IZM) не согласно с тем, что для улучшения показателей учеников девятых классов на централизованных экзаменах не было сделано "абсолютно ничего" .
В качестве факторов, влияющих на показатели школьников на централизованных экзаменах, в министерстве назвали изменения в содержании образования, различный подход к оценке в школах, недостаточное обеспечение учебными материалами, недостаточную доступность консультаций, недостаточно индивидуализированный учебный процесс, трудности с языком и последствия пандемии. На эти проблемы ранее указывали и отраслевые организации.
"Неправда, что не делалось абсолютно ничего", - заявила журналистам в понедельник заместитель госсекретаря IZM Кристине Ниедре-Латхере.
Она упомянула о налаженном диалоге с самоуправлениями, в результате чего те сформировали индивидуализированную систему поддержки школьников, которые имели риск провалить централизованные экзамены.
Из ее слов следует, что "заморозка" порога сдачи экзаменов еще на один год рассматривалась министерством еще в начале этого учебного года как один из многочисленных сценариев, однако это не более чем попытка найти стратегическое решение, поскольку каждому школьнику необходимо обеспечить индивидуальный подход и целевую поддержку.
"Мы поняли, что система, основанная только на доступности европейских структурных фондов, определенно не стала бы ни систематическим, ни результативным в долгосрочной перспективе [решением]", - сказала Ниедре-Латхере.
Перечислив запланированные меры поддержки школьников и педагогов, представитель ведомства упомянула о введении выравнивающего учебного года. Сейчас трехлетние программы профобразования можно освоить только после получения основного образования. IZM предлагает изменить этот порядок: позволить учиться по этим программам школьникам, не сдавшим один экзамен, которые могли бы параллельно осваивать предмет, по которому им не хватает знаний.
Неудачливых выпускников основной школы могли бы принять как минимум семь профессиональных училищ, в которых можно освоить такие профессии, как парикмахер, сварщик, помощник повара и специалист по деревообработке.
С таким предложением IZM выступило еще в конце 2023 года, но реализация замысла задержалась. Теперь IZM намерено осуществить его с 2026/2027 учебного года.
"Эту задачу невозможно было выполнить за очень короткий период времени", - признала представитель ведомства.
Как сообщалось, за месяц до централизованных экзаменов в девятых классах IZM решило и в этом году не повышать минимальный порог для сдачи централизованных экзаменов в девятых классах и сохранить его на уровне 10%.
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