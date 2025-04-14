Видео Марафон по контролю скорости: Audi "летела" по Риге на скорости более 150 км/ч

Кампания прошла с 7 по 13 апреля и показала, что в Латвии по-прежнему есть автомобилисты, которые грубо нарушают правила дорожного движения, подвергая опасности себя и других людей.

За год количество нарушений скоростного режима, которые зафиксировала полиция, несколько снизилось - с 2111 в 2024 году до 1902 в этом году. В свою очередь, количество нарушений, зафиксированных с помощью технических средств, таких как мобильные и стационарные радары, составило 11 628 в прошлом году и 9012 в этом году.

Как и в предыдущие годы, чаще всего Госполиция останавливала нарушителей скоростного режима в Видземе - 554 случая. Число нарушителей скорости было также велико в Латгале, где полицейские зарегистрировали 448 нарушений. В Курземе было зафиксировано 310 нарушений скорости, в Риге - 297, а в Земгале - 293.

Семь человек лишились водительских прав, в 19 случаях на водителей был наложен временный запрет на использование прав.

Одним из таких нарушителей стал водитель Audi A5, который 10 апреля незадолго до полуночи ехал по улице Вестиенас в Риге. В жилом районе, где ограничение скорости составляет 70 км/ч, водитель ехал со скоростью 154 км/ч. Полиция остановила его, оштрафовала на 1700 евро и лишила права управлять автомобилем на два года.

Видео: Съемка Госполиции

Как напоминает полиция, превышение скорости подвергает водителей сильному риску и может привести не только к серьезным травмам, но и к летальному исходу. Водители также должны помнить, что превышение скорости карается не только штрафом, но в отдельных случаях и лишением водительских прав, что может существенно повлиять на привычный образ жизни.