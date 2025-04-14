Видео Марафон по контролю скорости: Audi "летела" по Риге на скорости более 150 км/ч

В этом году уже в 12-й раз прошла кампания европейской сети дорожных полицейских Roadpol "Неделя контроля скорости", во время которой, помимо повседневного контроля за соблюдением правил дорожного движения, Государственная полиция по всей Латвии уделяла повышенное внимание соблюдению скоростного режима.
Кампания прошла с 7 по 13 апреля и показала, что в Латвии по-прежнему есть автомобилисты, которые грубо нарушают правила дорожного движения, подвергая опасности себя и других людей.
За год количество нарушений скоростного режима, которые зафиксировала полиция, несколько снизилось - с 2111 в 2024 году до 1902 в этом году. В свою очередь, количество нарушений, зафиксированных с помощью технических средств, таких как мобильные и стационарные радары, составило 11 628 в прошлом году и 9012 в этом году.
Как и в предыдущие годы, чаще всего Госполиция останавливала нарушителей скоростного режима в Видземе - 554 случая. Число нарушителей скорости было также велико в Латгале, где полицейские зарегистрировали 448 нарушений. В Курземе было зафиксировано 310 нарушений скорости, в Риге - 297, а в Земгале - 293.
Семь человек лишились водительских прав, в 19 случаях на водителей был наложен временный запрет на использование прав.
Одним из таких нарушителей стал водитель Audi A5, который 10 апреля незадолго до полуночи ехал по улице Вестиенас в Риге. В жилом районе, где ограничение скорости составляет 70 км/ч, водитель ехал со скоростью 154 км/ч. Полиция остановила его, оштрафовала на 1700 евро и лишила права управлять автомобилем на два года.
Видео: Съемка Госполиции
Как напоминает полиция, превышение скорости подвергает водителей сильному риску и может привести не только к серьезным травмам, но и к летальному исходу. Водители также должны помнить, что превышение скорости карается не только штрафом, но в отдельных случаях и лишением водительских прав, что может существенно повлиять на привычный образ жизни.
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