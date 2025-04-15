В России вынесли первый приговор за добровольную сдачу в плен ВСУ

Гарнизонный военный суд в Южно-Сахалинске признал Иванишина, мастера горного дела с Сахалина, виновным по статьям за сдачу в плен, повторную попытку сдачи и дезертирство.

Иванишин оказался в украинском плену 10 июня 2023 года недалеко от села Степное под Волновахой. Об этом он сам рассказал в видео, опубликованном в Интернете.

В том же видео Иванишин осудил войну и призвал других российских военных бежать из своих подразделений.

Он вернулся в Россию в январе 2024 года в рамках обмена военнопленными.

Как отмечает "Коммерсантъ", это первый известный случай, когда российский суд вынес приговор по делу о добровольной сдаче в плен украинской армии.