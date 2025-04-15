В России вынесли первый приговор за добровольную сдачу в плен ВСУ

Суд в России приговорил жителя Сахалина Романа Иванишина, попавшего на войну по мобилизации и вернувшегося в Россию в рамках обмена, к 15 годам лишения свободы по обвинению в добровольной сдаче в плен украинской армии, сообщает во вторник, 15 апреля, газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.
Гарнизонный военный суд в Южно-Сахалинске признал Иванишина, мастера горного дела с Сахалина, виновным по статьям за сдачу в плен, повторную попытку сдачи и дезертирство.
Иванишин оказался в украинском плену 10 июня 2023 года недалеко от села Степное под Волновахой. Об этом он сам рассказал в видео, опубликованном в Интернете.
В том же видео Иванишин осудил войну и призвал других российских военных бежать из своих подразделений.
Он вернулся в Россию в январе 2024 года в рамках обмена военнопленными.
Как отмечает "Коммерсантъ", это первый известный случай, когда российский суд вынес приговор по делу о добровольной сдаче в плен украинской армии.
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