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За сутки остановлены 120 нелегальных пересечений границы с Беларусью

Граница Латвии и Беларуси.
Граница Латвии и Беларуси. Фото: Ivars Soikāns

В понедельник, 14 апреля, латвийско-белорусскую границу незаконно пытались пересечь 120 человек, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.

Ранее прогнозировалось, что с наступлением более теплой погоды поток нелегальных иммигрантов возобновится. При этом активизировались и лица, занимающиеся организацией незаконного пересечения госграницы, отметили в погранохране.

Как сообщалось, с 19 марта пограничные пункты Патерниеки, Гребнево и Терехово на границе Латвии с Россией и Беларусью разрешается пересекать только на автомобилях.

В целом за этот год пресечено 997 попыток незаконного пересечения границы. По гуманитарным соображениям в Латвии приняты семь человек.

В прошлом году было предотвращено 5388 попыток нелегального пересечения границы, а 26 лицу было разрешено остаться на территории Латвии по гуманитарным причинам.

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