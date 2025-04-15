За сутки остановлены 120 нелегальных пересечений границы с Беларусью

Ранее прогнозировалось, что с наступлением более теплой погоды поток нелегальных иммигрантов возобновится. При этом активизировались и лица, занимающиеся организацией незаконного пересечения госграницы, отметили в погранохране.

Как сообщалось, с 19 марта пограничные пункты Патерниеки, Гребнево и Терехово на границе Латвии с Россией и Беларусью разрешается пересекать только на автомобилях.

В целом за этот год пресечено 997 попыток незаконного пересечения границы. По гуманитарным соображениям в Латвии приняты семь человек.

В прошлом году было предотвращено 5388 попыток нелегального пересечения границы, а 26 лицу было разрешено остаться на территории Латвии по гуманитарным причинам.