Украина нанесла удар по ракетной бригаде, причастной к обстрелу Сум

Как известно, именно эта бригада российских захватчиков в воскресенье выпустила одну из двух баллистических ракет, в результате чего в Сумах погибли не менее 34 человек. Из-за этого военного преступления еще 117 человек получили ранения.

Украинские подразделения беспилотной авиации совместно с другими частями Вооруженных сил Украины атаковали в Курской области ряд объектов, связанных с российскими военными преступниками, которые причастны к удару по Сумам, говорится в заявлении Генштаба.

В частности, нанесен удар по месту постоянной дислокации 448-й бригады, где зафиксирована вторичная детонация боеприпасов. Результаты атаки уточняются, отметили в Генштабе.

Генштаб подчеркнул, что каждая часть российских войск и каждый российский военный, обстреливавший украинские города и мирное население, будут установлены и ответят за это.

По последним данным, вторую баллистическую ракету по Сумам в воскресенье выпустила 112-я ракетная бригада из Воронежской области.