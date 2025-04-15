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США отказываются осудить российский удар по Сумам (3)

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп Фото: LEAH MILLIS/REUTERS

Соединенные Штаты уведомили остальные страны "Большой семерки" (G7) о том, что не подпишут совместное заявление, в котором осуждается российский ракетный удар по Сумам, приведший к гибели более чем 30 человек.

Лица, знакомые с содержанием дипломатической переписки, сообщили агентству Bloomberg, что администрация президента США Дональда Трампа объясняет свое решение тем, что "стремится сохранить возможность для мирных переговоров" и поддерживает контакты с российскими властями.

Канада, которая в этом году председательствует в G7, была вынуждена проинформировать остальные страны "семерки" о том, что без поддержки США подписать заявление невозможно, добавили источники Bloomberg.

В общем заявлении планировалось указать, что удар по Сумам доказывает намерение России продолжать войну.

Как уже сообщалось, в воскресенье, в результате российского ракетного удара по центру Сум, были убиты по меньшей мере 34 мирных жителя.

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