Лица, знакомые с содержанием дипломатической переписки, сообщили агентству Bloomberg, что администрация президента США Дональда Трампа объясняет свое решение тем, что "стремится сохранить возможность для мирных переговоров" и поддерживает контакты с российскими властями.

Канада, которая в этом году председательствует в G7, была вынуждена проинформировать остальные страны "семерки" о том, что без поддержки США подписать заявление невозможно, добавили источники Bloomberg.

В общем заявлении планировалось указать, что удар по Сумам доказывает намерение России продолжать войну.

Как уже сообщалось, в воскресенье, в результате российского ракетного удара по центру Сум, были убиты по меньшей мере 34 мирных жителя.