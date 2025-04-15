На опубликованных кадрах видно, как на скамейке, шатаясь, сидит мужчина с бутылкой напитка в руках и периодически из нее отпивает.

Некоторые пользователи социальной сети Facebook предполагают, что на видео изображен депутат Даугавпилсской думы Михаил Лавренов ("Согласие"). Для сравнения используются некие видеозаписи с самим Лавреновым - мужчины на обоих видео имеют схожее телосложение и одеты в одинаковую одежду.

Вице-мэр города Даугавпилс Валерий Кононов ("Согласие") отказался давать комментарии в связи с произошедшим. В свою очередь, председатель Даугавпилсской думы Андрей Элксниньш отметил, что не располагает информацией о данном видео или о том, что на нем происходит.

Сам Лавренов также отказался комментировать случившееся в беседе с Bez tabu.

Видео: Сюжет передачи Bez tabu