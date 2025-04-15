В интернете распространяется видео, на котором в публичном месте, возможно, в состоянии алкогольного опьянения запечатлен один из депутатов Даугавпилсской городской думы, сообщает передача Bez tabu на телеканале TV3.
На опубликованных кадрах видно, как на скамейке, шатаясь, сидит мужчина с бутылкой напитка в руках и периодически из нее отпивает.
Некоторые пользователи социальной сети Facebook предполагают, что на видео изображен депутат Даугавпилсской думы Михаил Лавренов ("Согласие"). Для сравнения используются некие видеозаписи с самим Лавреновым - мужчины на обоих видео имеют схожее телосложение и одеты в одинаковую одежду.
Вице-мэр города Даугавпилс Валерий Кононов ("Согласие") отказался давать комментарии в связи с произошедшим. В свою очередь, председатель Даугавпилсской думы Андрей Элксниньш отметил, что не располагает информацией о данном видео или о том, что на нем происходит.
Сам Лавренов также отказался комментировать случившееся в беседе с Bez tabu.
Видео: Сюжет передачи Bez tabu
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