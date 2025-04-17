Нет, Ле Пен не засудили

В конце марта французский суд запретил Марин Ле Пен избираться на госдолжности в течение пяти лет на том основании, что ее партия, крайне правое "Национальное объединение", занималась систематическим хищением государственных средств - на сумму более 4 млн евро. Деньги, предназначенные для штатных сотрудников Европарламента в Брюсселе, использовались для покрытия расходов партии во Франции.
Ле Пен намерена обжаловать приговор, который считают ошибочным не только ее сторонники. Даже безупречные либералы утверждают, что было бы лучше позволить Ле Пен участвовать в президентских выборах 2027 года.
Один из аргументов повторяет утверждения вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что европейская политическая элита якобы не доверяет собственному народу.