Нет, Ле Пен не засудили

​В конце марта французский суд запретил Марин Ле Пен избираться на госдолжности в течение пяти лет на том основании, что ее партия, крайне правое "Национальное объединение", занималась систематическим хищением государственных средств - на сумму более 4 млн евро. Деньги, предназначенные для штатных сотрудников Европарламента в Брюсселе, использовались для покрытия расходов партии во Франции.