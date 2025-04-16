Подсчитано, сколько денег на войне в Украине заработала Северная Корея

Кроме того, Пхеньян может заработать около 630 миллионов долларов за передачу технологий и 280 миллионов долларов за предоставление России своих военных. Власти собирают большую часть денег, которые Россия платит северокорейским военным (около 2000 долларов в месяц, а также единовременный бонус за подписание контракта с российской армией).

Доклад KIDA был сделан с учетом независимого анализа, проведенного Центром открытых ресурсов (Open Source Centre – OSC) совместно с агентством Reuters. Исходя из расчетов Reuters, с августа 2023 по март 2025 года КНДР поставила России более 15 800 контейнеров с боеприпасами. Используя спутниковые данные, исследователи пришли к выводу, что 64 рейсами, осуществленными российскими кораблями, могли доставить от 4,2 до 5,8 миллиона единиц боеприпасов КНДР.

Авторы доклада KIDA отмечают, что есть "острая необходимость прекращения войны и принятия мер по блокированию военного сотрудничества между Россией и КНДР: военное сотрудничество между Россией и КНДР повышает вероятность того, что Россия в случае чрезвычайной ситуации попытается вмешаться и на Корейский полуостров".

В OSC отметили, что поставки северокорейского оружия представляют большую стратегическую проблему: Россия сохраняет потенциал для атаки, что снижает эффективность оказываемой Западом помощи Украине.

"Если не действовать, то этот поток оружия может еще больше перевесить чаши весов на поле боя в пользу России, усилить риски безопасности как в Европе, так и в Восточной Азии", - отмечает OSC.