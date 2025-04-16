Подсчитано, сколько денег на войне в Украине заработала Северная Корея

Участие КНДР в проводимой Россией войне против Украины позволило изолированной стране обеспечить выручку в размере более 20 миллиардов долларов, сообщает Newsweek со ссылкой на доклад южнокорейского аналитического центра KIDA. В нем говорится, что большая часть доходов получена за счет поставок в Россию боеприпасов.
Российская армия в Украине оказалась весьма зависимой от поставок артиллерийских зарядов КНДР. В среднем Пхеньян обеспечивает половину необходимых России зарядов, а у отдельных подразделений доля северокорейских зарядов достигает 100%, сообщает Reuters со ссылкой на данные российской армии.
Кроме того, КНДР получает выгоду от отправки нескольких тысяч военнослужащих на боевые действия и получает военную технику. Однако потери среди северокорейских военных оказались существенными - из 11 000 солдат погибли около 4000. Большинство из них воевали в Курской области. Как отмечает KIDA, КНДР, скорее всего, хочет получить от России не деньги, а различные системы вооружений и "естественную помощь и техническое сотрудничество", в том числе получая высокотехнологичное вооружение - ядерные подводные лодки и современные истребители. Это позволяет Северной Корее наращивать ее боевой потенциал и позволяет достичь определенных стратегических целей.
Поставки артиллерийских зарядов и другая военная продукция, поставляемая КНДР в Россию, стоят около 19,2 миллиарда долларов. Исходя из данных KIDA, КНДР направила России около 21 тыс. контейнеров по морю, а дополнительные поставки могли осуществляться по суше и воздуху.
Кроме того, Пхеньян может заработать около 630 миллионов долларов за передачу технологий и 280 миллионов долларов за предоставление России своих военных. Власти собирают большую часть денег, которые Россия платит северокорейским военным (около 2000 долларов в месяц, а также единовременный бонус за подписание контракта с российской армией).
Доклад KIDA был сделан с учетом независимого анализа, проведенного Центром открытых ресурсов (Open Source Centre – OSC) совместно с агентством Reuters. Исходя из расчетов Reuters, с августа 2023 по март 2025 года КНДР поставила России более 15 800 контейнеров с боеприпасами. Используя спутниковые данные, исследователи пришли к выводу, что 64 рейсами, осуществленными российскими кораблями, могли доставить от 4,2 до 5,8 миллиона единиц боеприпасов КНДР.
Авторы доклада KIDA отмечают, что есть "острая необходимость прекращения войны и принятия мер по блокированию военного сотрудничества между Россией и КНДР: военное сотрудничество между Россией и КНДР повышает вероятность того, что Россия в случае чрезвычайной ситуации попытается вмешаться и на Корейский полуостров".
В OSC отметили, что поставки северокорейского оружия представляют большую стратегическую проблему: Россия сохраняет потенциал для атаки, что снижает эффективность оказываемой Западом помощи Украине.
"Если не действовать, то этот поток оружия может еще больше перевесить чаши весов на поле боя в пользу России, усилить риски безопасности как в Европе, так и в Восточной Азии", - отмечает OSC.
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