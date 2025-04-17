Глава МВД Эстонии Игорь Таро оказался пользователем соцсети VK, которая полностью прозрачна для спецслужб РФ: "Я и забыл"

Министр внутренних дел Эстонии с 25 марта 2025 года Игорь Таро задумался во время эфира в студии Postimees, 26 марта 2025 года.

Новый глава МВД завел себе аккаунт в российской соцсети "ВКонтакте" (VK) спустя пять лет после начала войны России с Украиной. Rus.Postimees узнал у Игоря Таро, зачем ему это было надо и как он оценивает безопасность присутствия в российской соцсети.